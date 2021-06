Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","shortLead":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","id":"20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bcb1bc-df91-4986-abe5-b565a5c0ee9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","timestamp":"2021. június. 01. 08:22","title":"Leégett egy ház Szigetszentmiklóson, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","shortLead":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","id":"20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582690dc-3284-4838-bcd8-c0868649c4cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","timestamp":"2021. május. 31. 15:02","title":"Óriásit nőtt a bérköltség a Mediaworksnél, a nyereség viszont a harmadára esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","shortLead":"Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat emelnek-e a kormányfő ellen.","id":"20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb9e1e4-50b1-45f3-9bc5-00fc3f5dcc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264e3a72-3bf9-4fdc-9597-5244ab9f94c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_vademeles_andrej_babis_csehorszag","timestamp":"2021. május. 31. 18:47","title":"Vádemelést javasol Andrej Babis ellen a cseh rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen módon bukkanhat fel az ember életében. ","shortLead":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen...","id":"20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31bedb-3179-4a8b-82bc-f435e8a78137","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","timestamp":"2021. május. 31. 13:30","title":"Vajon engem is érint a transzgenerációs hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok területén, amelyek részesei ennek az együttműködésnek. Egyelőre öt ország marad ki az ügyészség munkájából, közöttük Magyarország is.","shortLead":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok...","id":"20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc0064-0c04-4a0b-9ef5-416478beb6ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec10fefc-b36d-4139-9088-4858578b015c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210602_Marabu_Feknyuz_Akkor_is_felepul_ha_megpukkadtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec10fefc-b36d-4139-9088-4858578b015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f25c48-9aff-4d31-9c52-db75e3646b2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Marabu_Feknyuz_Akkor_is_felepul_ha_megpukkadtok","timestamp":"2021. június. 02. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Akkor is felépül, ha megpukkadtok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","shortLead":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","id":"20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d8e24-c3be-4ba0-b826-5515df78e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","timestamp":"2021. június. 02. 09:31","title":"Megjelent egy rövid werkfilm az Elk*rtukról, de Gyurcsány karakterét ezen sem mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","shortLead":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","id":"20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd887e0-d3e2-43ae-a8e3-e2f4e48093bd","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","timestamp":"2021. május. 31. 14:35","title":"Gál Kristóf nem bír a bábokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]