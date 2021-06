Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2","c_author":"Windisch Judit - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek, ahol szinte borítékolható egy-egy erős induló győzelme. Ebbe még az sem igazán tudott bezavarni, hogy a Fidesszel együtt mozgó pártfüggetlen Volner János belengette, hogy az online előválasztás meghackelésére készül.","shortLead":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek...","id":"20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18be196-f1f7-47c7-ae39-0f0c8e180251","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Amikor a Jobbik egy DK-s jelöltet támogat, már Volner trollkodására is csak legyintenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","shortLead":"A magyar Aldi nyeresége több mint négymilliárd forinttal nőtt egy év alatt.","id":"20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986c6db3-21a1-42e4-978d-789f44d988b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_115_milliardos_nyeresege_volt_tavaly_a_magyar_Aldinak","timestamp":"2021. május. 31. 16:35","title":"Közel 300 milliárd forintot költöttünk el tavaly az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Nem hajlandó szerepet játszani, mindig a saját feje után megy, a kiszámíthatatlansága az, ami állandó a most 80 éves Bob Dylanben – mondja avatott ismerője, a „dylanológus” Keresztesi József író-költő.","shortLead":"Nem hajlandó szerepet játszani, mindig a saját feje után megy, a kiszámíthatatlansága az, ami állandó a most 80 éves...","id":"202121__keresztesi_jozsef_irokolto__bob_dylanrol_hataresetekrol__orok_darab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006be677-967a-452d-9231-669fa75ad7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954c492c-24e5-42aa-bf51-27cf40f3624d","keywords":null,"link":"/360/202121__keresztesi_jozsef_irokolto__bob_dylanrol_hataresetekrol__orok_darab","timestamp":"2021. május. 31. 17:00","title":"Keresztesi József: Bob Dylan soha nem akart megfelelni senkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","shortLead":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","id":"20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcfb19-1b09-4d5a-8069-087f2a3c55bb","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","timestamp":"2021. május. 31. 15:08","title":"Egy kétéves kislány lett az amerikai Mensa legfiatalabb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99252c9-6871-4a63-9bd1-7a7fc8ab5047","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amikor megnyomjuk az exponáló gombot az iPhone-on, hallható kattanás jelzi, hogy megtörtént a képkészítés. Azonban elképzelhető olyan szituáció, amikor zavaró ez a kattanás. Szerencsére tehetünk ez ellen.","shortLead":"Amikor megnyomjuk az exponáló gombot az iPhone-on, hallható kattanás jelzi, hogy megtörtént a képkészítés. Azonban...","id":"20210602_iphone_tippek_fotozas_hangjanak_megszuntetese_kikapcsolas_nemitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99252c9-6871-4a63-9bd1-7a7fc8ab5047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f71092-e5b4-4cc9-8526-906f82f895b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_iphone_tippek_fotozas_hangjanak_megszuntetese_kikapcsolas_nemitas","timestamp":"2021. június. 02. 11:03","title":"Ezeket teheti, ha zavarja a kattanás, amikor fotózik az iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben azokat. Felvásárlási láz még nincs, de már az ÉVOSZ is kongatja a vészharangot. A GVH is melléjük állt.","shortLead":"Olyan ütemben emelkednek az alapanyagárak, hogy a kivitelezők jó esetben csak két hétre garantálják a szerződésekben...","id":"20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6cff92-23c8-4789-a622-a5622f45cb16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_epitkezes_aremelkedes_epitoipar_evosz","timestamp":"2021. június. 02. 11:11","title":"„Év végéig meg is duplázódhat egyes építőanyagok ára, ha nem találunk ki valamit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","shortLead":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","id":"20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcc01e-f735-46ea-a615-8332eacfc893","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","timestamp":"2021. május. 31. 18:38","title":"Hol az az egy százalék, amelynek trónfosztására készül Karácsony Gergely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos ország. ","shortLead":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos...","id":"20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be746c-8b8a-45c2-aa72-618173b99ec4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","timestamp":"2021. június. 02. 05:48","title":"A világjárvány óta is öntik a pénzt a fosszilis energiahordozókba a G7 országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]