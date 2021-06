Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot is sikerült felállítani vele.","shortLead":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot...","id":"20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf0718-9940-47a0-a726-97607826ca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","timestamp":"2021. június. 01. 08:33","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 20 másodpercig 160 millió Celsius-fokon működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek építési vállalkozók.","shortLead":"Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek...","id":"20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c946ed-464d-4874-8315-a7008ea36185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7360c06-bfe4-4e55-97b0-7deaa727d14f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_epitkezes_epitoipar_dragulas","timestamp":"2021. június. 01. 07:44","title":"Alig tudják tartani a szerződésben vállalt árakat az építési vállalkozók, akkora a drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak nevei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak...","id":"20210601_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c88ab0-7c36-442f-91d4-999f13a45496","keywords":null,"link":"/360/20210601_Radar360","timestamp":"2021. június. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán Viktor már látja a következő 20 évet, kiderítették, meddig élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása segíti-e majd a közös újrakezdést vagy tovább nehezíti azt? Lili negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása...","id":"20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1138194-26eb-416b-b2a6-c32f9a14b90e","keywords":null,"link":"/360/20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","timestamp":"2021. június. 01. 19:00","title":"Doku360: Az ő tragédiája aztán mindent beárnyékolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan angolul is a VII. kerületi szórakozóhelyen. ","shortLead":"Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Babiczky Tibor és Fehér Renátó szövegeit lehet meghallgatni magyarul és hamarosan...","id":"20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace81928-2741-4562-8e74-17d6cc11de4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf806a4d-fc9a-4b0b-8734-784632e8dd13","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Kortars_magyar_muvek_koltoztek_a_Szimpla_Kertbe","timestamp":"2021. június. 02. 10:17","title":"Telefonból szólnak kortárs magyar művek egy budapesti kocsmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy tartják, hogy esetükben az újrafertőződés jelensége nagyon ritka. A vizsgálat eredményei több mint 15 ezer ember egészségügyi adatain alapulnak.","shortLead":"A szakértők úgy tartják, hogy esetükben az újrafertőződés jelensége nagyon ritka. A vizsgálat eredményei több mint 15...","id":"20210601_koronavirus_fertozes_vedettseg_ujrafertozodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58d8e7-cc38-4291-b893-1b22ac6583cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_koronavirus_fertozes_vedettseg_ujrafertozodes","timestamp":"2021. június. 01. 22:01","title":"Olasz kutatók szerint legalább egy évig védett az, aki átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna lemondani.","shortLead":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna...","id":"20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f10d41-ff3b-407e-b2ac-bf0f66d51ff8","keywords":null,"link":"/sport/20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","timestamp":"2021. június. 01. 05:41","title":"A Barcelonában folytatja Agüero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]