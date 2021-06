Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. A balesetben elhunyt koronavírus-fertőzötteket a WHO szerint nem kell feltüntetni a statisztikában, Gulyás Gergely azonban azt mondta korábban, hogy a magyar adatokban szerepelt ilyen áldozat is.","shortLead":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult...","id":"20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb1bf67-7517-4d88-b29d-3d648cd6492d","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","timestamp":"2021. június. 02. 17:55","title":"Szél Bernadett végre megkapta a választ arra, kik számítanak a Covid áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","shortLead":"A részvénytársaság összbevétele 12 százalékkal csökkent egy év alatt.","id":"20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd673f23-fbb3-4643-b5ed-ae790694cc7c","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_index_zrt_penzugyi_beszamolo_arbevetel_sajat_toke","timestamp":"2021. június. 02. 16:57","title":"Csökkent az Index árbevétele, mínuszban a saját tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","shortLead":"Egy San Franciscóban élő idős férfi 48 éves késéssel küldte vissza postán egy ohiói könyvtárba Bob Dylan egyik lemezét.","id":"20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0617db69-b993-4f3f-870b-23c95bdb2efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab2227a-dcde-4f95-9264-8431355eab28","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Elnezest_kert_a_ferfi_hogy_kozel_50_evet_kesett_a_kolcsonlemez_visszaadasaval","timestamp":"2021. június. 02. 09:06","title":"Elnézést kért a férfi, hogy közel 50 évet késett a kölcsönlemez visszaadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","shortLead":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","id":"20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ecaa0-3eeb-4b61-a1ba-136d68c74e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 14:53","title":"135 millió forint veszteséggel zárta a Norbi Update 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak a saját tábor tüzelésére jó. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek, de a személyére épített kormányzati kampány csak...","id":"20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a634d-4fea-4fcc-b1d8-1b9ac4574203","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Jo_tenne_a_baloldalnak_ha_visszavonulna_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 02. 13:27","title":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3c104-9f2b-450b-ac76-804d4c797253","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 09:02","title":"Koronavírus: 275 új fertőzöttet találtak, 13 beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b1dff-a916-4474-bcaf-737e9ad3593e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán optimistára sikerült az IDC legújabb előrejelzése az okostelefonokkal kapcsolatban: fokozódni fog a vásárlási kedv.","shortLead":"Igazán optimistára sikerült az IDC legújabb előrejelzése az okostelefonokkal kapcsolatban: fokozódni fog a vásárlási...","id":"20210602_idc_elrejelzes_okostelefonok_eladasai_2021_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b1dff-a916-4474-bcaf-737e9ad3593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc777d3-6ab4-46ce-8447-ac0f172a2f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_idc_elrejelzes_okostelefonok_eladasai_2021_2022","timestamp":"2021. június. 02. 12:03","title":"Meglódulnak idén az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli...","id":"20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1bbe7-87d9-42da-90b1-49368a735a47","keywords":null,"link":"/360/20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","timestamp":"2021. június. 02. 07:58","title":"Radar360: Létrejött az uniós ügyészség, de mi kimaradunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]