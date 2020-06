Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","shortLead":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.","shortLead":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös...","id":"20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd210315-9ee0-42a8-b74c-fea1d5a8455e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Buszokat akart venni Pécs, 600 millió forinttal húzták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","id":"20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb2739-44fc-474c-af9e-f96d8bd57a63","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","timestamp":"2020. június. 24. 10:06","title":"Nagyszabású razziát tartottak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos országban is nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Ukrajnában például több mint 38 ezren betegedtek már meg.","shortLead":"Több szomszédos országban is nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Ukrajnában például több mint 38 ezren betegedtek már...","id":"20200623_Koszovobol_Horvatorszag_Koronavirus_Szlovenia_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb56ebea-40e4-4227-9090-8e0d04e7810a","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Koszovobol_Horvatorszag_Koronavirus_Szlovenia_Ukrajna","timestamp":"2020. június. 23. 17:20","title":"Koszovóból visszatérő apácák miatt új járványgóc alakult ki Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt 2019-ben. Magyarország az orosz–ukrán gázvita miatt rengeteg földgázt importált és raktározott. A naperőművi termelés megduplázódott, de még így is csak kis szeletet képvisel.","shortLead":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt...","id":"20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59835ce-cc60-49e2-99f1-0f7b201a95c2","keywords":null,"link":"/kkv/20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"Paksnak nagyon jó éve volt, de ez nem jelenti, hogy új atomerőművet kell építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig gyakorlatilag bűnsegédlettel, de hónapok óta senki semmit sem mond az ügyről sem a híveknek, sem a nyilvánosságnak.","shortLead":"A katolikus egyház egyik papja szexuális zaklatással vádolt meg nyilvánosan egy másik papot, az érseket pedig...","id":"20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d172e830-95ce-4cba-9217-ca290b070dbd","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nem_hittem_el_ami_este_tortent_mert_egy_felszentelt_paprol_van_szo","timestamp":"2020. június. 23. 15:10","title":"„Nem hittem el, ami este történt, mert egy felszentelt papról van szó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","shortLead":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","id":"20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd80f11-9909-471e-9562-35adeddcd6af","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 05:58","title":"Az USA több tagállama karanténra kötelezi az ország más részeiből érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás a problémára.","shortLead":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás...","id":"20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8b28-a56a-4c0c-95ac-221d817704e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","timestamp":"2020. június. 23. 19:13","title":"Találtak még egy kellemetlen hibát a Windows 10 frissítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]