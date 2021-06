Az ilyen viselkedés megvetendő”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63f75136-1ca5-43d9-ae5e-4307d96d415d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országban tombol a járvány, a halálozási adatok rosszabbak, mint Indiában.","shortLead":"Az országban tombol a járvány, a halálozási adatok rosszabbak, mint Indiában.","id":"20210602_pfizert_sopharm_oltas_bahrein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f75136-1ca5-43d9-ae5e-4307d96d415d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4ef31-9fb1-4440-8889-d3e5e2956ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_pfizert_sopharm_oltas_bahrein","timestamp":"2021. június. 02. 21:30","title":"Pfizert adnak harmadik oltásként a Sinopharmmal oltottaknak Bahreinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. A keresőcéget ezekben egyáltalán nem felhasználóbarát gyakorlattal vádolják.","shortLead":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek...","id":"20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb2ab-a360-4d92-9118-88d198b67665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","timestamp":"2021. június. 02. 08:03","title":"A Google akkor is gyűjthette a helymeghatározási adatokat Androidon, amikor a felhasználó tiltotta ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti székért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti...","id":"20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0005f6e8-15b5-4dab-ad17-9ef9d30b2845","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. június. 03. 16:44","title":"Tisztázta Cser-Palkovics, hogy indul-e az országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az összprofit több mint felét az OTP produkálta.","shortLead":"Az összprofit több mint felét az OTP produkálta.","id":"20210602_bank_nyereseg_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786aef1f-ed5c-4b8f-9087-ade2ec912cd9","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_bank_nyereseg_profit","timestamp":"2021. június. 02. 18:43","title":"Harmadával csökkent tavaly a magyar bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","shortLead":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","id":"20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a31de2-9793-448b-b46a-60eb101b52aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 06:14","title":"Egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"100 millióról indult a licit.

","shortLead":"100 millióról indult a licit.

","id":"20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3092a4c-bec7-4207-af08-3bc07bc04b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb0da50-4216-4348-aab4-a25ba5d39532","keywords":null,"link":"/kultura/20210603_Valaki_220_millio_forintot_fizetett_egy_RipplRonaikepert","timestamp":"2021. június. 03. 11:44","title":"Valaki 220 millió forintot fizetett egy Rippl-Rónai-képért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]