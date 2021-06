Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","id":"20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bfc9b2-4637-4667-9923-cea806959939","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 02. 13:50","title":"Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","shortLead":"Malala Juszafzai a brit Vogue júliusi címlapján szerepel.","id":"20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485ce7eb-1f7a-4a4a-9cbb-b007d6e09f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943a75de-81fc-4778-8788-b8d457469481","keywords":null,"link":"/elet/20210602_15_evesen_fejbe_lottek_a_talibok_ma_a_Vogue_cimlapsztarja","timestamp":"2021. június. 02. 09:57","title":"15 évesen fejbe lőtték a tálibok, ma a Vogue címlapsztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","shortLead":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","id":"20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa4366-f418-4b65-9f7f-ea6f19db0482","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","timestamp":"2021. június. 01. 14:19","title":"Saját mesekönyvét adta a győri polgármester a közmédiában támadott osztrák újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","shortLead":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","id":"20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4a56d-8f66-4b1f-91f1-770fcb740a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 02. 14:51","title":"Závecz: Kálmán Olga indul előnyösebb pozícióból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","shortLead":"A Gyurcsány-film munkacíme „A hazugság ára” volt, ez is kiderül a forgatásról készült jelenetekből.



","id":"20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6757171d-494f-4e92-99c8-e4c67ecab6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d8e24-c3be-4ba0-b826-5515df78e0c1","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Megjelent_egy_rovid_werkfilm_az_Elkrtukrol_de_Gyurcsany_karakteret_ezen_sem_mutatjak","timestamp":"2021. június. 02. 09:31","title":"Megjelent egy rövid werkfilm az Elk*rtukról, de Gyurcsány karakterét ezen sem mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","shortLead":"A rendőrség két nap alatt megtalálta K. Róbertet, aki elismerte a bűncselekményt.





","id":"20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720e7c68-e863-43e8-a1ff-75a3f1b78b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922722d-88c1-44ad-907b-bec0b61fe1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Elfogtak_a_monori_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2021. június. 02. 08:04","title":"Elfogták a férfit, aki a gyanú szerint snitzerrel végzett 73 éves áldozatával Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]