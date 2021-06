A Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt kiemelt főnyomozója, egy rendőr alezredes, egy volt rendőrségi főnyomozó, egy, korábban a titkosszolgálatnál dolgozó magánnyomozó is vádlottjai lettek annak a bűnügynek, amelynek egyik szereplője Balogh Sándor üzletember. Igaz, a hatóságoknak nem sikerült fellelniük Baloghot, aki egyébként Mager Andrea közvagyonért felelős miniszter exférje, az üzletember jelenleg is szökésben van. Baloghot 2019 novemberében akarták elfogni, ám a vállalkozó valahonnan fülest kaphatott, merthogy a figyelők orra elől lépett meg, azóta is bottal ütik a nyomát.

Maga az eltűnés sem volt egyszerű történet: amikor kora reggel a NAV nyomozóit Balogh élettársának a testvére beengedte a lakásba, ott a nyomozók már csak „kibelezett telefonokat” találtak, Baloghot nem. A hátrahagyott nyomok arról árulkodtak, hogy Balogh az előző éjjel autóval Szlovákiába ment, onnan pedig a Fly Dubai légitársaság gépén kora délután az Egyesült Arab Emírségekbe repült. Mint valami ócska vígjátékban, a vállalkozó otthon hagyott telefonjára érkeztek azok az sms-ek, amelyekből tudni lehetett, éppen merre jár a szökevény, aki a repülőúton, majd Dubajba érkezve is többször vásárolt – az erről szóló értesítések jelentek meg a mobilon.

Az ügy, amelyben Balogh is érintett és amelyben most vádat emeltek, még 2017 elejére nyúlik vissza. A hvg.hu által megszerzett vádirat szerint Balogh, aki ekkoriban a budapesti úszó-világbajnokságot szervező cég, a Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója, illetve a Magyar Afrika Társaság alapítója és vezető tisztségviselője volt, ekkor adott megbízást két magánnyomozónak – a vádirat megfogalmazása szerint – “a személyével, illetve hozzá köthető személyekkel és cégekkel kapcsolatos információk gyűjtésére a gazdasági, politikai, büntetőeljárási helyzetük, az őket érintő ilyen jellegű kockázatok rendszeres felmérésére, értékelésére”.

Balogh a vád szerint egy rendkívül bonyolult és szerteágazó tulajdonosi és vezetői összefonódásokból álló, kiterjedt céghálót működtetett. Ennek a céghálónak volt a része a 2018 decemberében egy felszámolási eljárásban megszüntetett cég, az SW Workforce Kft. is.

Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte". A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának.

A vádirat szerint Balogh azt kérte a két magánnyomozótól, hogy derítsék ki, folyik-e olyan eljárás a NAV-nál, ami az ő személyét vagy cégeit érinti, és ha igen, akkor ennek a részleteit tudják meg. Magyarán Balogh arra kérte őket, hogy olyan bűnügyi adatokat szerezzenek meg, amihez a NAV illetékes munkatársain kívül más nem férhetne hozzá.

A két magánnyomozó közül K. Lajos, aki korábban a titkosszolgálatnál dolgozott, felkereste a NAV egyik kiemelt főnyomozóját, N. Róbertet, aki a kérésére lekérte ezeket az adatokat az adóhatóság VpRobotzsaru rendszeréből. Az ügy pikantériája, hogy K. Lajos korábban nemcsak a rendőrségen dolgozott, hanem a Nemzeti Védelmi Szolgálat jogelődjénél, az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál is. Ez a belső elhárítás, ami éppen azért alakult meg, hogy a korrupt rendőröket, pénzügyőröket leleplezze.

A vádirat szerint N. Róbertnek jól jöttek a K. Lajosnak tett szívességek, ezekért ugyanis egyebek mellett ingyenes vadászatot, kubai szivarokat, egy 150 ezer forint értékű vadászpuskát, vadász vendégjegyet kapott “ajándékba”.

A pénzügyőrnek és élettársának több tízmillió forintos hiteltartozása volt, emiatt végrehajtási eljárások folytak, ezekben az eljárásokban pedig K. Lajos egyik ügyvéd barátja látta el a jogi képviseletet, ingyen.

K. Lajosnak és a másik magánnyomozónak volt még egy másik kapcsolata is, egy olyan magánnyomozó, aki korábban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál dolgozott. Ő ismerte az egyik rendőr alezredest, aki szintén hozzáfért olyan adatokhoz, amelyekhez legális úton nem jutottak volna hozzá. Ezeken a kapcsolataikon keresztül K. Lajosék a NAV VpRobotzsaru rendszeréből, a rendőrség Robotzsaru rendszeréből, az Integrált Alapú Portál informatikai rendszeren keresztül elérhető, a Belügyminisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásokból, így a személyi és lakcímnyilvántartásból, az okmány nyilvántartásból, a gépjármű-nyilvántartásból és a szabálysértési nyilvántartási rendszerből is le tudtak kérni adatokat.

A vádirat szerint a magánnyomozók szolgálataiért Balogh rendszeresen fizetett havi megbízási díjat: 2017 márciusától 2018 januárjáig havi 2,1 millió forintot, 2018 februártól októberéig havi 1,4 millió forintot, összesen több mint 35 milliót.

Ahogy azt már korábban megírtuk, Balogh azután került a hatóság látókörébe, hogy a belső elhárításért felelős Nemzeti Védelmi Szolgálat látókörébe kerültek K. Lajosék. A NVSZ tudta, hogy a magánnyomozók hatósági kapcsolataikon keresztül jutnak bűnügyi információkhoz, ezért titkos nyomozás indult, hogy kiderítsék, ki a megbízójuk. Megfigyelték őket, így azt a találkozót is, amikor egy ismeretlen férfival találkoztak egy budai kávézóban. Amikor azonosították az ismeretlen férfit, kiderült, hogy Balogh Sándor az, aki Mager Andrea közvagyonért felelős miniszter volt férje és a vizes vb-t szervező cég gazdasági igazgatója.

Ekkortól kezdve Balogh Sándort is elkezdte “feldolgozni” a titkosszolgálat, az ő és a bizalmasai, valamint K. Lajosék telefonlehallgatásaiból és megfigyelésekből több olyan részlet is kirajzolódik, amiről eddig a nyilvánosság semmit nem tudott.

Orbán Viktor és Nagy János © MTI / Mohai Balázs

A HVG360-ban megjelent cikkünkben részletesen kifejtjük, hogy Balogh Sándor hogyan próbált tanácsot kérni SMS-ben az Orbán Viktorhoz közel álló, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkártól, Nagy Jánostól, amikor a szinkronúszó szövetség elégedetlen volt vele. Azt is megtudtuk a lehallgatási anyagokból, hogy Bártfai-Mager Andrea miniszter tavaly tavasszal Balogh személyi titkárával, R. Bencével beszélt meg telefonon egy találkozót, ezt a hívást is rögzítette a titkosszolgálat. Ám azt nem tudni, hogy a miniszter miért találkozott a titkosszolgálat által ekkor már lehallgatott titkárral. Az NVSZ felderítése során az is kiderült, hogy Balogh még a vizes vébé gazdasági igazgatójaként azt gyanította, hogy Fürjes Balázs államtitkár szimatol a sportesemény gazdasági ügyei után. Egy belső titkosszolgálati feljegyzés egyébként Seszták Miklós egykori miniszter “helytartójaként” emlegette Baloghot.

Balogh nem csak a vizes vébé gazdasági igazgatójaként ismert, hanem mint “afrikás" üzletember. A Magyar Afrika Társaság vezetője, aki rendkívül jó kapcsolatokat ápol az afrikai kontinensen. Ő szervezte 2015-ben azt az ugandai utat is, amelynek során magyar üzletemberek utaztak Afrikába, a delegáció vezetője Seszták Miklós akkori miniszter volt. Balogh egy későbbi kihallgatásán K. Lajosról azt vallotta, hogy a férfi néha ott volt egy olyan megbeszélésen, ahol afrikai rendvédelmi szervek fegyveres kiképzéséről beszélgettek. Balogh vallomása szerint ezeken az egyébként legális projektről szóló megbeszélésen Orbán Áron (a kormányfő öccse) is jelen volt – ám utóbbi állításnak az ügy egy másik gyanúsítottjának vallomása ellentmond. (Orbán Áron megkeresésünkre nem reagált.) Amikor a NAV nyomozói 2019. november 27-én el akarták fogni Baloghot, a vállalkozó a telefonját otthon hagyva – hogy a cellainformációk ne árulják el – Szlovákiába autózott, és onnan Dubajba repült. A nyomozókat már csak a férfi telefonjára érkező SMS-ek fogadták, amelyeket a dubaji vásárlásai miatt kapott. Aznap adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot költségvetési csalás gyanúja miatt: Balogh több százmillió forinttal károsíthatta meg az államot.