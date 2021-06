Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly mintegy ezermilliárddal magasabb forgalmat hoztak össze a BÉT befektetői, mint 2019-ben.","shortLead":"Tavaly mintegy ezermilliárddal magasabb forgalmat hoztak össze a BÉT befektetői, mint 2019-ben.","id":"20210610_magyar_brokercegek_koronavirus_hatalmas_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a7ec3-dcfa-488f-b027-2856be2d7799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2436cd31-e132-4ec0-a745-8106afff5f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_magyar_brokercegek_koronavirus_hatalmas_nyereseg","timestamp":"2021. június. 10. 08:35","title":"Soha nem látott nyereséget hozott a magyar brókercégeknek a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.\r

","shortLead":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel...","id":"20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3fabba-c4e7-4600-a2f0-472ec243c228","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2021. június. 09. 16:03","title":"Ha ezt telepíti a telefonjára, megmutatja, hogyan tud tízezreket spórolni a mobilszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel indokolja az Európai Bizottság a döntést.","shortLead":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel...","id":"20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5fc-f36b-4b49-a480-6e1f8ff55ce2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kötelezettségszegési eljárás indult a Klubrádió elnémítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen hozott korábbi ítéletet, így az 1995-ös srebrenicai vérengzés végrehajtásával vádolt extábornok élete végéig rács mögött marad. Bár az egykori főtiszt valószínűleg több életfogytig tartó büntetést is megszolgált, az ítélet nem volt egyhangú, a testület elnöke különvéleményt fogalmazott meg, szerinte Mladics nem felelős a mintegy 8000 muszlim haláláért.","shortLead":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen...","id":"20210609_ratko_mladics_haga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d682279-7a08-416a-b878-b13e1962a252","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ratko_mladics_haga","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Ezért marad élete végéig rács mögött Bosznia mészárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni „újjászületésének” megünneplésére.","shortLead":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni...","id":"20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa42f40-9851-4036-b812-233e98016b88","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","timestamp":"2021. június. 09. 08:57","title":"New Yorkban úgy ünnepelik az újranyitást, ahogy sehol máshol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","id":"20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df564cb-e87d-4927-8746-2c1c7d9ab45a","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2021. június. 09. 09:06","title":"Hatan hunytak el az elmúlt 24 órában, 179 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a következő tanév rendjéről szóló rendelet.\r

\r

","id":"20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5685063e-3d83-46e9-b802-dcbd639cb123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd88f1-7fff-4366-87b8-0a09432577de","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Szerdai_napon_kezdodik_a_kovetkezo_tanev","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Szerdai napon kezdődik a következő tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]