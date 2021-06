Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2be1e8-fa90-4996-9cf4-06775388a8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 11. 09:09","title":"Nyolc koronavírusos beteg meghalt, 199 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","shortLead":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838b5e19-6629-46eb-850b-627537a79b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:58","title":"Élő videókat indítottak, ezeken keresztül is követheti a mai gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint az iparosodás kezdetén, és a növekedés aránya nagyobb, mint valaha – jelentette be az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Újabb veszélyes mérföldkőhöz érkezett a légkör szén-dioxid-koncentrációja májusban; 50 százalékkal magasabb volt, mint...","id":"20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf37c39-c972-45fa-abf7-2ba367ef53cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_legkor_szendioxid_koncentracioja_iparosodas_ota","timestamp":"2021. június. 10. 06:03","title":"Veszélyes pontra jutott el az emberiség, megugrott a légkör szén-dioxid-koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban intézményesített lopásnak tartják.","shortLead":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban...","id":"20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3592d7a0-29e4-4d1f-8345-0b6e1f66ae24","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","timestamp":"2021. június. 10. 14:51","title":"Labdarúgás-politikai programot mutatott be a Momentum a felcsúti stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","shortLead":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","id":"20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef970b-37b6-459d-978f-683ae39c6b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","timestamp":"2021. június. 10. 07:59","title":"Teljesen új arcot és éjjellátó kamerát kapott az Opel Grandland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","shortLead":"A Jobbik-elnök közben kedélyesen elbeszélgetett az arra járó bv-sekkel, és kijelentette, hogy a bűnnek nincs színe.\r

\r

","id":"20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a914616-e6b2-45e7-9e72-a75a3a76391e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bffd1a-74c5-4b5f-9be6-157288b8e8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_jakab_peter_szegedi_csillagborton_fenyfestes_orban_meszaros_performansz","timestamp":"2021. június. 09. 17:13","title":"A Csillag börtön falára vetítette Orbán és Mészáros portréját Jakab Péter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]