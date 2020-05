Karácsony Gergely főpolgármester kedden felmentette dr. Varga Ivettet, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját - írta közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

A főpolgármester megköszönte dr. Varga Ivett többéves munkáját, amelyet a főváros érdekében a Főpolgármesteri Hivatalban, majd a BKK stratégiai igazgatójaként, később vezérigazgatójaként végzett. A szakember csak néhány hónapig volt vezérigazgató, Karácsony idén január 23-án nevezte ki a posztra.

Karácsony Gergely ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy "a vezérigazgató asszony a cégvezetői feladatait nem tudta olyan hatékonysággal ellátni, mint amelyet a járványveszély következményeinek enyhítése megkövetel."

A főpolgármester május 5-i hatállyal megbízott vezérigazgatónak nevezte ki Fendrik Lászlót, a társaság jelenlegi vezérigazgató-helyettesét, akitől elsősorban azt várja, hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi körülmények között is biztosítsa a BKK kiegyensúlyozott szervezeti működését, illetve folytassa a budapesti közlekedés fejlesztése érdekében megkezdett munkát.

Egy szexuális zaklatási ügy is kirobbant nemrég a BKK-nál. A Magyar Nemzet arról írt, hogy Nagy Zsolt, aki az elektronikus jegyrendszer kialakításának projektjéért felelős, a cég több munkavállalóját is zaklatta és ezt a fővárosi önkormányzat is elismerte.

A cikk szerint Nagy tartós magánéleti kapcsolatban van a BKK vezérigazgatójával, Varga Ivett-tel – ezt azonban a főváros részéről nem erősítették meg. Azt ugyanakkor közölték, hogy Varga jelezte az érintettségét, és haladéktalanul kizárta magát az ügyet vizsgáló esélyegyenlőségi bizottság jelentésének értékeléséből, azt végül a BKK igazgatóságának elnöke, Draskovics Tibor végezte el.

Minden bizonnyal nem sokat segített Varga helyzetén, hogy a április elején szinte naponta változott a menetrend a koronavírus-járvány miatt. Első körben a szombati menetrend szerint jártak a BKK-járatai, majd egy napra rá már korrigálni is kellett, mert a reggeli órában zsúfoltságot tapasztaltak több vonalon is. Április 4-én már a tanszüneti menetrendet vezették be, de a május 4-én kezdődött érettségik idejére már ismét a járványhelyzet előtt megszokott tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.