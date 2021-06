Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban: az állami MVM-hez került. A brutális tavalyi veszteséget leginkább a szenes energiatermelés leállításának előre hozása indokolta.","shortLead":"Mészáros Lőrincék mégsem lapátolták ki a híres-hírhedt osztalékot a Mátrai Erőműből, a pénz bennragadt a céghálóban...","id":"202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a901a15-71f3-4d5f-9710-ada219807c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9827a8-aa88-4ae2-a641-2386dda64ec8","keywords":null,"link":"/360/202123__matrai_eromu__meszaros_lorinc_uzletel__klimasemlegesseg__leszerelesi_felar","timestamp":"2021. június. 13. 11:00","title":"Egy kicsit kevesebb került Mészároshoz a közösből, mint korábban gondolhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","shortLead":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","id":"20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a15ea-1a0a-4189-ae8c-ce9573e207fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","timestamp":"2021. június. 13. 18:55","title":"Baranyi Krisztina: Még idén ősszel megtarthatják a népszavazást a Fudanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"Németh András","category":"_tudomany","description":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az, hogy így lehetővé válik az utazás, illetve a családtagok meglátogatása – ál a The Guardian című brit lapban közzétett tanulmányban.","shortLead":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az...","id":"20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb0d61-52f8-4a69-9b35-efeff4df1dd8","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","timestamp":"2021. június. 12. 21:20","title":"A brit tanulmányok szerint az oltásellenesek többsége végül feladja a tiltakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged betekintést a modern Apple-eszközökön.

","shortLead":"Egyfajta múltidézőnek szánja fejlesztője a különleges, OldOS nevű alkalmazást, amely az iOS 4-es korszakba enged...","id":"20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c3ae37-5fc8-4685-b79b-11958e43fa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4633b-cdbb-4118-a749-5da66d5092d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_apple_ios_4_alkalmazas_oldos","timestamp":"2021. június. 12. 11:03","title":"Visszatért az iPhone-okra a közkedvelt iOS 4 – egy rendhagyó alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi „kísérleti génterápia”. A felvételt álhírként jelölte meg a tényellenőrző.","shortLead":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi...","id":"20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a664a6d-6b42-4885-aedd-639a9deaf684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","timestamp":"2021. június. 11. 21:46","title":"AFP: Álhíreket terjeszt egy nyugalmazott magyar tudós a koronavírus elleni vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azért is Kis Grofó!","shortLead":"Csak azért is Kis Grofó!","id":"20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4095b-c918-4cd5-a4bd-6c72b9402837","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","timestamp":"2021. június. 12. 09:50","title":"Szijjártó mintha csak a NER-kultúrharcos Szakács Árpádot akarná heccelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","shortLead":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","id":"20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e402e3d-e9b4-4254-99df-a27d1fdb2576","keywords":null,"link":"/sport/20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","timestamp":"2021. június. 12. 17:53","title":"Szalai Attila: Már az első összecsapáson meg szeretnénk mutatni, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]