[{"available":true,"c_guid":"f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze Bakuban. Mutatjuk a kezdőcsapatokat.","shortLead":"Délután háromkor kezdődik az Európa-bajnokság második mérkőzése, az A csoport két csapata, Wales és Svájc csap össze...","id":"20210612_Wales_Svajc_kezdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55f7317-e1cc-4d2e-a6c2-cbb4e41a4049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d07ca-ddd1-4cda-bb6f-3910e684bfef","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Wales_Svajc_kezdok","timestamp":"2021. június. 12. 14:11","title":"Bale és Xhaka is a kezdőben – itt vannak a Wales – Svájc meccs kezdőcsapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen a fővárosban az utóbbi napokban nagyon megugrott az új koronavírusos fertőzések száma.\r

","shortLead":"Munkaszüneti hetet rendelt el Moszkvában Szergej Szobjanyin polgármester, miután Oroszországban és különösen...","id":"20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e309179-cad2-49f2-ab01-371124f61751","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Moszkvaban_munkaszuneti_hetet_rendeltek_el_a_Covidjarvany_bedurvulasa_miatt","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Moszkvában munkaszüneti hetet rendeltek el a Covid-járvány bedurvulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","shortLead":"Sokáig úgy tűnt, szoros lesz, végül három gólt rúgva gyűrték le a szimpatikusan játszó Észak-Macedóniát.","id":"20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301583e7-ef10-4c54-9eee-60a400f3d5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967ae84a-55c3-462a-9a7a-4ae3a2ae84b5","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Ausztria_megingott_de_vegul_megerdemelten_szerezte_meg_tortenelme_elso_Ebgyozemet","timestamp":"2021. június. 13. 20:34","title":"Ausztria megingott, de végül megérdemelten szerezte meg történelme első Eb-győzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Vasárnap is három mérkőzés vár ránk.","shortLead":"Pénteken elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság...","id":"20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76d65bc3-9561-4265-899d-0efdbfbd9a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2692b24c-bd1b-4bd9-9b0e-cd7f39ecab7b","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Anglia_Horvatorszaggal_csap_ossze_elkezdik_a_Hollandok_is__percrol_percre_kozvetites_az_Ebrol_a_hvghun","timestamp":"2021. június. 13. 08:59","title":"Hollandia-Ukrajna 2-2 – percről percre közvetítés az Eb-ről a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van gusztusa Európában, pedig sok előnnyel járhat a fogyasztásuk. Németországban közben már a pékek is felfedezték a rovarokból készült lisztet. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Fehérjedús és egyszerűen termeszthető, mégis környezetbarát, mi az? Az ehető rovarokhoz egyelőre keveseknek van...","id":"20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fed8578-379d-477a-9bad-8e5631c6f1a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Kukacliszt_kenyer_nemet_pek","timestamp":"2021. június. 12. 14:23","title":"Lisztkukacot használ a kenyerekhez egy német pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal az előtt, hogy a két politikus jövő szerdán először találkozik majd egymással Biden elnökké választása óta.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal...","id":"20210612_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15b2b4-ae86-46ef-a9a6-2adbc9c75469","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_","timestamp":"2021. június. 12. 14:57","title":"Putyint nem zavarja, ha legyilkosozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","shortLead":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","id":"20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fe124c-5247-47cc-aa63-fd06d2bf16df","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","timestamp":"2021. június. 12. 18:43","title":"Orbán fotót közölt épp megkeresztelt unokájáról, Bertalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","shortLead":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","id":"20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04021158-07a4-4a8b-a38a-ce030ff4f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. június. 13. 21:19","title":"Lehoczky Zsuzsa megkapta a Nemzet Színésze címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]