[{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","shortLead":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","id":"20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a917a-00e3-4246-a411-4fac149f7794","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2021. június. 12. 08:03","title":"Belföldi járatokat indít a WizzAir az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakkommentátor azt írta, hogy sokkolták és érzelmileg megviselték a Christian Eriksennel történtek. ","id":"20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bde077-6365-447f-bcfc-29671878c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Bignar_Gyorgy_Szeretnek_elnezest_kerni_minden_sportrajongotol_es_mindenki_mastol_aki_felreertett","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"Bognár György bocsánatot kért az Eriksen-ügy után, sokkra hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták...","id":"202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cb5fbc-5eb7-499a-a8ed-1919b2631923","keywords":null,"link":"/360/202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","timestamp":"2021. június. 12. 13:40","title":"Megtalálták a szennyvízalapú járvány-előrejelzés problémás pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","shortLead":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","id":"20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f08409-e21d-4fd7-bce0-255508ec2df5","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","timestamp":"2021. június. 12. 08:46","title":"Galla Miklós azt mondja, nem valós a meztelen fellépéséről szóló történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb elején az élre törnek, és kiknek kell majd hátrányból visszajönniük. 