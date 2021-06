Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben - számolt be róla Facebookon Jánosi Zoltán, Heves megye 1. választókerületének momentumos képviselőjelöltje.","shortLead":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben...","id":"20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02701f5-8378-4415-b1f2-178021d96d29","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","timestamp":"2021. június. 12. 17:43","title":"Megtámadták a Momentum standját Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal az előtt, hogy a két politikus jövő szerdán először találkozik majd egymással Biden elnökké választása óta.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő barátkozna, amerikai kollégája, Joe Biden viszont keménykedést ígért néhány nappal...","id":"20210612_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15b2b4-ae86-46ef-a9a6-2adbc9c75469","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_","timestamp":"2021. június. 12. 14:57","title":"Putyint nem zavarja, ha legyilkosozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat az idei, sorrendben ötödik Műtárgyak Éjszakája.","shortLead":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat...","id":"202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4614af6-993d-4cd5-88ca-15be8137865b","keywords":null,"link":"/360/202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2021. június. 13. 08:30","title":"Érdekli, hogyan restaurálják Munkácsy műveit? A Műtárgyak Éjszakáján megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás formájában az olaszok.","shortLead":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás...","id":"20210612_karomkodas_olaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36c0b50-ad54-4039-b0a2-976690533824","keywords":null,"link":"/elet/20210612_karomkodas_olaszok","timestamp":"2021. június. 12. 14:31","title":"Az olasz góllövők egy színésznagyságot idézve szentségeltek a kamerának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]