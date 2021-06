Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","shortLead":"Lezajlott a Kieselbach Galéria 65. aukciója.



","id":"20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd916074-94d1-41cb-aa29-f12886f6de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b5a45f-2c91-461b-b330-6c018df4b79b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_750_ezerert_kelt_el_a_Kadar_Janos_segit_apamnak_beprogramozni_az_uj_szines_tevenket_cimu_kep","timestamp":"2021. június. 15. 11:41","title":"750 ezerért kelt el a Kádár János segít apámnak beprogramozni az új színes tévénket című kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra és a klímaváltozás elleni harcra koncentrál - mondta exkluzív interjújában a bank elnöke a brüsszeli Politiconak.","shortLead":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra...","id":"20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa174b0-1937-4e41-ac32-066d044a2614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","timestamp":"2021. június. 15. 18:25","title":"Lagarde: az EKB-nak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","shortLead":"Szép alakzatokat vett fel a kondenzcsík a cornwalli égen, de milyen üzenetet közvetít ez?","id":"20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48bb232b-f63d-49bf-878e-fd5092cfef0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc9174-519f-49c1-8ea5-50ea2478bd29","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Greta_Thunberg_kiakadt_azon_hogy_mennyire_elveztek_a_G7vezetok_a_legiparadet","timestamp":"2021. június. 14. 16:05","title":"Greta Thunberg kiakadt azon, mennyire élvezték a G7-vezetők a légiparádét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","shortLead":"Nem volt szükség tüdőtranszplantációra, most a rehabilitáció következik Bányai Gábornál.","id":"20210614_banyai_gabor_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ee870-b9b4-41c9-b082-21a67113faa0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_banyai_gabor_gyogyulas","timestamp":"2021. június. 14. 19:04","title":"111 nap kórház után meggyógyult a koronavírusos fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","shortLead":"Legalábbis ez szűrhető le abból a reklámvideóból, amelyet az Apple készített, hogy táblagépét népszerűsítse.","id":"20210615_apple_reklam_ipad_pc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df2465cc-c7ea-4728-b562-8448806ab2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf6f24-0246-4746-b683-9e32f2a4eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_apple_reklam_ipad_pc","timestamp":"2021. június. 15. 14:18","title":"Az Apple szerint titkon minden PC-s iPadre vágyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg „a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást”. ","shortLead":"Több ezren vettek részt azon a hétfő esti demonstráción a Kossuth Lajos téren, amelyen a szervezők felszólították...","id":"20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f4116-f112-42c5-a11c-c4a62fb6a82a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_tuntetes_kossuth_ter_homofobellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 15. 08:40","title":"„Nem lehet minket eltakarítani innen, csak azért, mert valakinek nem tetszik” – videós összefoglaló a homofóbtörvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]