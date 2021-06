Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műholdas felvételek szerint az eddiginél gyorsabban töredezik az Antarktisz gleccsereit a tengerbe omlástól védő selfjég.","shortLead":"A műholdas felvételek szerint az eddiginél gyorsabban töredezik az Antarktisz gleccsereit a tengerbe omlástól védő...","id":"20210614_antarktisz_selfjeg_toredezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29484e-6d3f-4e03-985f-f422b27599f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_antarktisz_selfjeg_toredezes_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 14. 20:03","title":"Baj van az Antarktiszon, gyorsan töredezik a jég utolsó védvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz csatlakozott a plugin hibrid verzió is. Kipróbáltuk.","shortLead":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz...","id":"20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a11bb-7335-46fb-9997-899b7dfadd8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","timestamp":"2021. június. 15. 07:21","title":"Seat Leon plugin hibrid teszt: mindenben piacképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek...","id":"20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d687ffc-c98a-48e6-8c8c-238048e92199","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 14:08","title":"Háttér Társaság: Minden létező jogi eszközzel megtámadjuk a jogsértő és embertelen törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön. A legénység három hónapot tölt a Tienho (Mennyei harmónia) űrállomás központi kabinjában.","shortLead":"Csütörtökön. A legénység három hónapot tölt a Tienho (Mennyei harmónia) űrállomás központi kabinjában.","id":"20210616_kina_urhajos_tienho_mennyei_harmonia_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e041f-ebec-4b94-aeb2-bacdc332349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_kina_urhajos_tienho_mennyei_harmonia_urallomas","timestamp":"2021. június. 16. 07:14","title":"Kína három asztronautát küld az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3eb80c-384e-477b-bc7f-56a004b94211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"491 tő kendert találtak a párnál, akikhez egy vita miatt vonultak ki a rendőrök. Mindketten be voltak állva.","shortLead":"491 tő kendert találtak a párnál, akikhez egy vita miatt vonultak ki a rendőrök. Mindketten be voltak állva.","id":"20210615_kabitoszer_kenderto_rendorseg_bakonsarkany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3eb80c-384e-477b-bc7f-56a004b94211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18af403-e794-41ea-885d-71c162829790","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_kabitoszer_kenderto_rendorseg_bakonsarkany","timestamp":"2021. június. 15. 20:45","title":"Lefülelték a bakonysárkányi fűtermesztőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy végighajózzon a 401 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult szintén Mayflower nevű vitorlás útvonalán.","shortLead":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja...","id":"20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51eebf-7a7b-4acd-a037-e3fbab4e9b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"401 évvel később: Ma elindult egy robothajó, hogy eljusson Angliából Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]