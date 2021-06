Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte, hogy folytassák végre a dán–finn meccset, annak ellenére is, hogy az egyik játékos rövid időre konkrétan meghalt a pályán.

Fogják-e a továbbiakban foglalkoztatni Bognár Györgyöt szakértőként a Dánia-Finnország Eb-mérkőzésen történtekkel kapcsolatos megnyilatkozásai után? – tettük fel a kérdést a közmédiának a múlt szombat este. Azt követően írtunk e-mailt, hogy az M4 Sport stúdiójába meghívott egykori válogatott labdarúgó, a Paks vezetőedzője, röviddel a dán Christian Eriksen újraélesztése után hosszas tirádában követelte a meccs folytatását.

Miközben a fél világ a tévéképernyőre tapadva figyelte, hogyan alkalmaznak szívmasszázs, majd defibrillátort a mérkőzés 43. percében minden előjel nélkül összeesett játékoson, akit csapattársai vontak élő fal mögé, a budapesti stúdióban először a másik meghívott szakértő, Petry Zsolt kezdett foglalkozni azzal, hogy a meccset le kellene játszani, mivel így becsatornázhatók lennének a döbbent játékosokban lévő energiák. A gondolatba Bognár is belekapaszkodott, és néhány perccel a sokkoló események után már ő is ezt szajkózta.

Amikor pedig megérkezett a még mindig meg nem erősített hír arról, hogy Eriksen eszméleténél van, értetlenkedve azon kezdett háborogni, hogy miért nem folytatják azonnal a mérkőzést. Azt magyarázta, hogy akárcsak egy lovasbaleset után, az itt tapasztalt sokkot követően is vissza kell kapaszkodni a nyeregbe, aki pedig nem képes arra, hogy folytassa a focit, le kell cserélni, s olyat beállítani helyette, aki tudja kezelni a feszültséget. Egy ponton kiderült: az Európai Labdarúgó-szövetség később dönt a meccs sorsáról. Akkor az edző arról ingerülten beszélni, hogy egy ilyen döntést meg lehet hozni öt-tíz perc alatt is. „Nem értem, miért kell ehhez negyedóra, teszetosza népség!”

Ez a mondat is elhagyta a száját:

"Számomra nem Eriksen állapota aggasztó, hanem hogy hogy lehetnek valakik ilyen döntésképtelenek.”

Bognár hőbörgésével Berkesi Judit műsorvezető és Petry sem nagyon tudott mit kezdeni, inkább csak tompítani tudták a mondatai élét, határozottan egyikük sem intette türelemre vagy igyekezett érzékeltetni az elhangzottak vállalhatatlanságát. A nagyjából két óra után folytatódó dán–finn meccsre is maradhatott, és a nap utolsó találkozója, a Belgium–Oroszország-mérkőzés előtt sem küldték haza.

Bár az MTVA a kérdésünkre nem válaszolt, az ottani szerkesztők számára is nyilvánvalóvá válhatott – és ebben szerepe lehetett annak a sok ezer embernek, akik a hallottak miatt a döbbenetének adott hangot a közösségi médiában –, hogy Bognár érzéketlensége, részvétlensége nem tolerálható. Az azóta eltelt öt meccsnapon ugyanis egyszer sem hívták be a stúdióba.

Pedig, nyilván érzékelve a felháborodást, vasárnap bocsánatot kért, azt írta, számára is világossá vált, hogy „rengeteg ember érzelmi világára bántóan hatott” a véleménnyilvánítása. Azzal védekezett, hogy „szakmai szempontokat” vett figyelembe, „figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását”. Hozzátette azt is, hogy a történtek rá is sokkolóan hatottak, érzelmileg megviselték, épp ezért szerette volna sürgetni, hogy a meccsnek minél előbb vége legyen.

Eriksenről azóta kiderült, hogy azért esett össze, mert megállt a szíve. A dán válogatott csapatorvosa, Morten Boesen elmondása szerint a klinikai halál állapotából hozták vissza, és péntekre pedig olyan defibrillátort ültettek a mellkasába, amely képes megakadályozni egy újabb szívmegállást. Még nem tudni, focizhat-e újra.

A dánok szövetségi kapitányának a szavaiból már az 1-0-s finn sikerrel zárult meccs után kiderült, mennyire megviselte a csapatot Eriksen drámája, s hogy létezik egy sokkal empatikusabb megközelítése is a történteknek Bognár Györgyénél. Kasper Hjulmand ugyanis arról beszélt, hogy nagyon nehéz volt számukra az este, amelyen mindannyiuknak világossá vált, hogy az életben az értékes kapcsolatok, a család és a barátok a legfontosabbak. Azt is elárulta, hogy két lehetőséget kaptak az UEFA-tól: vagy lejátsszák még akkor a meccset, vagy másnap délben folytatják. Ők, miután arról kaptak hírt, hogy Eriksen a körülményekhez képest jól van, a gyors befejezés mellett döntöttek. Arról is beszámolt, hogy néhány focistája „érzelmileg teljesen kikészült”, de szerinte sem ezzel, sem pedig azzal nincs baj, hogy a focisták a drámai eset után szabadjára engedték az érzéseiket, és volt, aki jelezte – köztük az Eriksen újraélesztését megkezdő csapatkapitán, Simon Kjaer –, hogy nem tudja folytatni. „Azután, hogy ott álltál, és nézted, ahogy a legjobb barátod az életéért küzd...”

Másnap Hjulmand már úgy nyilatkozott: rossz a lelkiismerete, amiért a játékosai még aznap este befejezték a meccset. „Őszintén azt gondolom, hogy nem kellett volna visszamennünk a pályára” – jelentette ki, hozzátéve, hogy csak azért vállalták a játékot, mert inkább túl akartak lenni rajta. Azt is mondta, hogy a csapat szakemberek segítségével igyekszik feldolgozni a történteket. Hétfőn aztán több játékos is megszólalt az ügyben, akik kemény kritikával illették az UEFA-t, mondván, nem hagytak nekik valódi lehetőséget a döntésre.