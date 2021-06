Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","shortLead":"A lovardák több mint fele 10-15 százalékkal emelte az árait tavalyhoz képest.","id":"20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f16372-c285-4830-9e9e-dfbfaf3c5f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26297a-2e4d-48e0-8bf3-403e569a44cd","keywords":null,"link":"/elet/20210611_lovastabor_taborozas_vakacio_gyerekek","timestamp":"2021. június. 11. 12:02","title":"25, de 150 ezerért is indítanak idén lovastábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Karácsony Gergely bemutatta a jóvátétel kétszer kilenc pontját, melyeket kormányváltás után azonnal el lehet kezdeni. ","shortLead":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és...","id":"20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77de45-ea11-4820-ac93-97b65e65b2e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","timestamp":"2021. június. 12. 11:51","title":"18 pontban mutatta be a kormányváltás utáni azonnali intézkedéseket Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","shortLead":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","id":"20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eebf316-cb7f-4d8b-9287-297653d8700f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 12. 08:59","title":"Halaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában, aggasztó hírek érkeztek a delta variánsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628","c_author":"H. A.","category":"elet","description":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","shortLead":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","id":"20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c46a5-c592-4cda-ade1-03b054cb2465","keywords":null,"link":"/elet/20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","timestamp":"2021. június. 11. 16:25","title":"Gigantikus kivetítők, játékok és foci orrvérzésig – megnyílt az Eb szurkolói zónája a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","shortLead":"Bertalan Orbán Ráhel és Tiborcz István harmadik gyereke.","id":"20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec64619c-b14f-4bcd-9a68-e9cc779164e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fe124c-5247-47cc-aa63-fd06d2bf16df","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Orban_fotot_kozolt_epp_megkeresztelt_unokajarol_Bertalanrol","timestamp":"2021. június. 12. 18:43","title":"Orbán fotót közölt épp megkeresztelt unokájáról, Bertalanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","shortLead":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","id":"20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72651f7c-8015-4866-ac81-4a92d85fbf08","keywords":null,"link":"/elet/20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","timestamp":"2021. június. 11. 12:16","title":"A kórházig követte a gazdáját szállító mentőautót a hűséges kutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51b6fd6-88e5-48a7-b88b-617d22c1d72d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több budapesti önkormányzat is csatlakozott az ország egyetlen LMBTQ-magazinja, a Humen által indított érzékenyítő kampányhoz. A terézvárosi Hunyadi téren például a piaccal szemben helyeztek ki plakátokat. ","shortLead":"Több budapesti önkormányzat is csatlakozott az ország egyetlen LMBTQ-magazinja, a Humen által indított érzékenyítő...","id":"20210611_Az_LMBTQ_emberekkel_szembeni_elfogadasra_tanitanak_egy_fovarosi_piacon_kihelyezett_plakatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51b6fd6-88e5-48a7-b88b-617d22c1d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfaf4e41-522e-4cf6-bc47-fe16807c7c3d","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Az_LMBTQ_emberekkel_szembeni_elfogadasra_tanitanak_egy_fovarosi_piacon_kihelyezett_plakatok","timestamp":"2021. június. 11. 10:32","title":"Egy fővárosi piacnál érzékenyítenek az LMBTQ-emberekkel szembeni elfogadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]