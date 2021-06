Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek pillanatnyi közös érdeke; az utóbbihoz szükség lenne olyan mélyebb elit-együttműködésre, amelynek feltételei egyelőre nincsenek meg. Vélemény. \r

","shortLead":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek...","id":"20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb402d5-c9b6-4901-ab33-8c43948b9ceb","keywords":null,"link":"/360/20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","timestamp":"2021. június. 22. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Milyen peremfeltételei vannak egy demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől a repülőgép hajtóművének hangereje olyan lehet majd, mint egy hajszárítóé.","shortLead":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől...","id":"20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f9e74-cfe3-4b84-9f34-89ce1ca948bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Feltalálták a hangszigetelést, ami lehalkítja a repülőgépek hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","id":"20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1758725-f1b6-438a-a9c3-b78d5f13b227","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","timestamp":"2021. június. 23. 07:59","title":"900 lóerővel támad a Brabus-féle Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz klub pont most nevezett ki új edzőt, Rossi őt leghamarabb 2023-ban válthatja. ","shortLead":"Az olasz klub pont most nevezett ki új edzőt, Rossi őt leghamarabb 2023-ban válthatja. ","id":"20210623_Napoli_Rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c5a4a-c3c9-4c91-ab5b-a2a02f967813","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Napoli_Rossi","timestamp":"2021. június. 23. 10:38","title":"Elismerően nyilatkozott a Napoliról Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","shortLead":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","id":"20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cbcd7a-70c0-49f8-8d16-9d814cb37133","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","timestamp":"2021. június. 24. 10:59","title":"Maszk és jegy nélküli utazó fiú támadt MÁV-dolgozókra Nyíregyházán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat a takarékfiókba. A postapartnerek sorában megjelent a Coop.","shortLead":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat...","id":"20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942a804b-96e9-4333-a125-2a7d1644d1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","timestamp":"2021. június. 23. 16:47","title":"Egyre több kis vidéki postafiókot olvasztanak be a születő Fidesz-közeli óriásbankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi-ultrák megkérték Kubatov Gábort, hogy legyen piros-fehér-zöld a ferencvárosi aréna a müncheni \"provokatív\" hírek miatt.","shortLead":"A Fradi-ultrák megkérték Kubatov Gábort, hogy legyen piros-fehér-zöld a ferencvárosi aréna a müncheni \"provokatív\"...","id":"20210622_kubatov_groupama_munchen_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056b0f2b-12dd-4b42-9f85-5244ae1378a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff69429-82a2-427f-8f34-51ead08f1648","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_kubatov_groupama_munchen_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 15:32","title":"Kubatov nemzeti színekbe öltözteti a Groupamát válaszul a müncheni szivárványos akcióra, ami nem is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új élőszereplős mozijában.



","shortLead":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új...","id":"20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534bd6d-b7e6-4f0e-85ff-97d4e5057e86","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"Megvan, ki fogja játszani Hófehérkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]