[{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69-en fertőzödtek meg.","shortLead":"69-en fertőzödtek meg.","id":"20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88bcd7-3796-48a3-b178-987fe45c01a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Csutortokre_mur_csak_egy_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2021. június. 24. 09:15","title":"Csütörtökre már csak egy ember hunyt el koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön publikálja az utolsó példányt.","shortLead":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön...","id":"20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9384a-b446-45fb-beef-ea210177cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:12","title":"Lefejezték, vége a legnagyobb hongkongi demokráciapárti lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új felületen.","shortLead":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új...","id":"20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbd0972-8cc5-4cd6-b2ad-4e7d2cddfdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Fura őskövületre bukkantak a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök genfi találkozójától, amelyen mindketten a sérelmeiket sorolták. ","shortLead":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz...","id":"202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff3bb3-13da-4056-8d72-f9844dc87025","keywords":null,"link":"/360/202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","timestamp":"2021. június. 24. 17:00","title":"Putyin és Biden is mondta a magáét, de elbeszéltek egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","shortLead":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","id":"20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b24302e-8f11-4377-8a65-f65f2f399177","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A MÁV sebességkorlátozást vezet be a Balatonnál, ahol Mészáros Lőrinc és veje dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz klub pont most nevezett ki új edzőt, Rossi őt leghamarabb 2023-ban válthatja. ","shortLead":"Az olasz klub pont most nevezett ki új edzőt, Rossi őt leghamarabb 2023-ban válthatja. ","id":"20210623_Napoli_Rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c5a4a-c3c9-4c91-ab5b-a2a02f967813","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Napoli_Rossi","timestamp":"2021. június. 23. 10:38","title":"Elismerően nyilatkozott a Napoliról Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]