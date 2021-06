Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"A hatalomnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig az embereknek a hatalmat, írja szerzőnk. Vélemény. ","id":"20210628_Dorosz_David","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=188c21fd-3d42-4a0a-8614-f948dfac0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546ed806-2fa5-41ea-be59-e9383197e690","keywords":null,"link":"/360/20210628_Dorosz_David","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Dorosz Dávid: A vadászati kiállítás nemcsak Semjén hobbija, hanem az Orbán-rendszer lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán még melegebb lehet.","shortLead":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán...","id":"20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afee5f-4eeb-4176-9214-0239a19e7758","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","timestamp":"2021. június. 28. 05:38","title":"Visszatér a hőség, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét csapat búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A csehek Dániával, a belgák Olaszországgal találkoznak a legjobb 8 között.","shortLead":"Hollandia kiábrándító focit produkált, a portugálok csak fél órán át játszottak jól - ez nem fért már bele, mindkét...","id":"20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a858cf-e6ae-467b-bddc-fadd497cf244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f28ee8-0067-44e0-a41a-7af20ccba47e","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Sulytalan_hollandok_hatekony_belgak__ujabb_ket_csapat_a_nyolc_kozott","timestamp":"2021. június. 27. 23:17","title":"Súlytalan hollandok, későn ébredő portugálok - Csehország és Belgium a nyolc között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","shortLead":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","id":"20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ff5be7-3416-4aee-b8d2-c1c1c3bde5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","timestamp":"2021. június. 27. 19:20","title":"Betonfalra tettek kaput egy uniós pályázat miatt Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La Libre Belgique azt, hogy nem közölte le a magyar miniszterelnök hirdetését. Más lap annyit reagált, hogy nem fért össze a hirdetés az általuk képviselt értékekkel.","shortLead":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La...","id":"20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211ddd9-76ad-4c68-85e2-71cf5ce89730","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","timestamp":"2021. június. 28. 08:11","title":"Több külföldi újság visszautasította Orbán fizetett hirdetését, mert az „hadilábon állt az igazsággal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és szervezeteknek nem lenne szabad hozzáférni a helyreállítási alaphoz.","shortLead":"Több EP-képviselő szerint a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető vagy összeférhetetlen személyeknek és...","id":"20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd23e0c-4a1f-4989-8cbd-2639dee2930c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_von_der_leyennek_level_liberalis_frakcio","timestamp":"2021. június. 28. 12:01","title":"Orbán vejétől óvnák meg az uniós pénzeket egy Von der Leyennek küldött levél írói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]