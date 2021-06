Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg a World Drug Report friss jelentése, mely szerint különösen a szegényebb országokban riasztó a helyzet.","shortLead":"Sokan elveszítették szeretteiket, megélhetésüket, és a problémák megoldását a kábítószerben keresték – állapítja meg...","id":"20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f73d24-2804-4c7b-b05f-1a34655c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_A_koronavirus_miatt_a_droghasznalat_is_nott","timestamp":"2021. június. 28. 15:16","title":"A koronavírus miatt a droghasználat is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","id":"20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b5d55-abad-4a52-9ecf-77f25e1b01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","timestamp":"2021. június. 29. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta meg a legújabb Ferrari kabrió változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a melegfilmekkel már a gyerekeket veszik célba a szolgáltatók.","id":"20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a872f2b-30c6-4b77-9bd1-b2f861f4916d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_netflix_hbo_homofobia_homoszexualitas_streaming","timestamp":"2021. június. 29. 10:41","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy a Netflix és az HBO „ontják a homoszexuális tartalmakat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","shortLead":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","id":"20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d89378-299b-4cab-b04c-f52578dc2700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","timestamp":"2021. június. 29. 07:33","title":"Filmstúdió-komplexumot építenének Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze vagy nagyon nagy része be van oltva.","shortLead":"Gárdos László szerint egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció egésze...","id":"20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02858b99-71f9-49e4-954e-222867fc2863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_koronavirus_oltas_csecsemo_gyermekorvos","timestamp":"2021. június. 28. 16:33","title":"Egy magyar gyermekorvos szerint a csecsemőket is oltani kellene koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób módosítóval ellátott pedofiltörvényről, azonban annak nem látja akadályát, hogy a műsor másik vendége, a belga transznemű miniszterelnök-helyettes kiskorúaknak tartson Magyarországon előadást. ","shortLead":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób...","id":"20210628_flamand_kozteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69b4bb-297a-46a2-bc81-78680c1f24ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_flamand_kozteve","timestamp":"2021. június. 28. 14:18","title":"Húsz percig foglalkozott a homofóbtörvénnyel a flamand köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]