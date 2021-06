Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","shortLead":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","id":"20210629_M3as_bicikli_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094a76e-0e3b-4184-a647-a7754c5c2b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_M3as_bicikli_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:45","title":"Az M3-as közepén szedegette lerepült biciklijét egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak bele szaktudás vagy szakmai egyeztetés nélkül egy közterületen található zöldfelület fenntartásába”. ","shortLead":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak...","id":"20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec04934a-8989-4d3a-989d-7f1358129a00","keywords":null,"link":"/elet/20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","timestamp":"2021. június. 29. 07:25","title":"A fidelitasosok a fa törzsébe is belevágtak a kaszájukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","id":"20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ccbc9c-e60d-4ede-a5c0-40d1efcfe0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","timestamp":"2021. június. 28. 21:09","title":"Több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","shortLead":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","id":"20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe17636-b249-4260-836a-3187ff6e1749","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","timestamp":"2021. június. 29. 07:59","title":"Elkészült az eddigi legdurvább Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos autók állami támogatását. A magát korábban stand-uposként is kipróbáló Németh Balázs elárulta, miért cserélte a Dumaszínházat a multi cégre. HVG portré. ","shortLead":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos...","id":"202125_nemeth_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d973b-8fcb-4bde-a591-f0efbc2ca3b3","keywords":null,"link":"/360/202125_nemeth_balazs","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Németh Balázs: \"Nagy kérdés, hogy a jövő metropoliszában kell-e egyáltalán autót birtokolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","shortLead":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","id":"20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e225b10-9724-4857-a507-9501ab75d246","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 29. 05:42","title":"Hőség és zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]