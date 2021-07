Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","shortLead":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","id":"20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d575de-bf73-42ff-b1a5-acfb01d8f32c","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","timestamp":"2021. június. 30. 19:37","title":"Ingyen antitestvizsgálatot kínál Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay utcában.","shortLead":"A Jobbik elnöke a miniszterelnök mellett Szájer Józsefet, Borkai Zsoltot és Kaleta Gábort is \"felfestette\" a Lendvay...","id":"20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa359e-51c5-4190-bbac-d481441550ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a8d82-00cb-40c7-84ba-c8d5b08736f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jakab_Peter_Fidesz_szekhaz_orias_plakat","timestamp":"2021. június. 30. 08:39","title":"Jakab Péter a Fidesz-székházra vetített Orbán-show-val reagált az ellenzéket ekéző óriásplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. 