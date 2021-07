Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is meleg van, de már közel sem annyira, mint az elmúlt napokban.","shortLead":"Továbbra is meleg van, de már közel sem annyira, mint az elmúlt napokban.","id":"20210701_Budapesten_es_tobb_megyeben_is_zivatarveszely_lesz_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51f248-d572-4a5c-9b7b-6db2c872a009","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Budapesten_es_tobb_megyeben_is_zivatarveszely_lesz_penteken","timestamp":"2021. július. 01. 20:26","title":"Budapesten és több megyében is zivatarveszély lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz figyelni a dátumot, és esetleg még időben letölteni ezeket.","shortLead":"Néhány nap múlva eltűnik az App Store-ból és a Google Play áruházból két népszerű Adobe alkalmazás. Érdemes lesz...","id":"20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0462803c-98f4-4e76-8296-e1338213278e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c7a68b-d4c9-4c38-84ff-8c92217b4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_adobe_photoshop_sketch_illustrator_draw_eletciklus_vege","timestamp":"2021. július. 01. 10:03","title":"Figyelje a dátumot: a Play áruházból és az App Store-ból is eltűnik az Adobe két appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","shortLead":"Az előzetes alapján erre a filmre nagyon megéri várni. ","id":"20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2e80d-0a83-41a7-a5aa-3cbda849a770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d80b785-a42a-48f2-b0cb-d9e2ad6b9ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Maffiozok_elozmenyfilm_elozetes","timestamp":"2021. június. 30. 10:28","title":"Kijött a Maffiózók-előzményfilm trailere, James Gandolfini fiával a főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","shortLead":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","id":"20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df58966-eb1f-4fed-aeb2-285ae7a2ee01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","timestamp":"2021. június. 30. 09:34","title":"Terepre garantáltan nem merészkednek majd az 512 lovas legújabb Land Roverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","shortLead":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","id":"20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324984a-1200-4f5c-94ea-5369b635bdc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","timestamp":"2021. július. 01. 09:29","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Szabó Bálint szegedi képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","shortLead":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","id":"20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be2e7-3899-4bf3-bc5b-e5e92abcbf36","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","timestamp":"2021. június. 30. 09:25","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt a Krisztina körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]