Sorozatban harmadszor nyert a pontversenyben vezető holland. Sima rajt-cél győzelem Verstappennek, Hamilton nem fért fel a dobogóra

A 44 éves férfit és párját is kihallgatták már.

Szeméremsértéssel és zaklatással gyanúsítják a férfit, aki egy nő fenekére csapott Bicskén A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. Nem volt telitalálat a hatos lottón

Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.

Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben A többség szerint egyszerű kampányfogás a gyereket nevelőknek ígért adó-visszatérítés, és igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem jár ilyen támogatás – derül ki a Publicus felméréséből. A megkérdezettek több mint egyharmada nem hisz annyira a gazdaság növekedésében, mint az elemzők.

Publicus: Kétharmad szerint igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem ad a kormány adó-visszatérítést

A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett.

Trump köre új közösségi oldalt indított, a hackerek egy nap után feltörték Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét.

Meghalt a Superman és a Halálos fegyver-filmek rendezője Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.

Radar360: Visszaállhat a járvány előtti szintre a lakáspiac, vannak, akik kimaradnak a bérfejlesztésből