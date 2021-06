Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén megduplázódhat.","shortLead":"A Starlink-projekt eszközei eleinte 300 megabites csatlakozást lesznek képesek biztosítani, de ez a sebesség még idén...","id":"20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb5237-4351-478b-ba63-6df24b08ef33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_elon_musk_starlink_muhold_internet","timestamp":"2021. június. 23. 08:33","title":"Szeptembertől indulhat Elon Musk Föld körüli internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cégformát váltott Esterházy Mátyás futballügynöki cége, az EM Sports Consulting: immár nem kft.-ként, hanem zrt.-ként működik. ","shortLead":"Cégformát váltott Esterházy Mátyás futballügynöki cége, az EM Sports Consulting: immár nem kft.-ként, hanem zrt.-ként...","id":"202125_em_sports_consulting_uj_formaban_alegnagyobb_fociugynok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07a0343-7592-4927-946b-b23ba0d05402","keywords":null,"link":"/360/202125_em_sports_consulting_uj_formaban_alegnagyobb_fociugynok","timestamp":"2021. június. 24. 14:00","title":"Átalakult a Szoboszlai Dominik karrierjét egyengető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Több európai országban is kiszorította a korábbi mutációkat a koronavírus delta variánsa, amely a rendkívül súlyos harmadik hullámot okozó alfa (brit) mutációnál is fertőzőképesebb. Bár az eddigi adatok szerint a már használt vakcinák védelmet nyújtanak ellene, nem olyan mértékben, mint korábban, és azt is csak a második dózis után. Nagyon úgy tűnik, hogy ha meg akarjuk előzni a negyedik hullámot, ennél sokkal több beoltottra és fegyelmezettségre lesz szükség. ","shortLead":"Több európai országban is kiszorította a korábbi mutációkat a koronavírus delta variánsa, amely a rendkívül súlyos...","id":"20210624_delta_varians_koronavirus_jarvany_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7cdcb-b332-4769-b24b-be8ae7b9b455","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_delta_varians_koronavirus_jarvany_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 15:00","title":"A delta variáns már itt van, a legjobb, ha még többen beoltatják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","shortLead":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","id":"20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb7bfd-cf9f-4e04-a4f6-7b07a91ae4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","timestamp":"2021. június. 24. 15:45","title":"Orbán Viktornak gratulált a német–magyarhoz Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","shortLead":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","id":"20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f55dc84-067d-4f2e-a060-e7bb56b293e4","keywords":null,"link":"/sport/20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 05:27","title":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]