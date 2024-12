Annak ellenére, hogy Hajdú Péter szerint a bulvár és a politika nem összeegyeztethető műfajok, idén már nem az első, politikával szorosan összefüggő anyagát készítette el. Kezdődött minden a Varga Judit-interjúval, amit nem sokkal azután vettek fel, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen több súlyos állítás is elhangzik a Völner–Schadl-ügyről, többek között az, hogy Rogánék kihúzattak számukra kellemetlen dolgokat az aktákból.

Azt a beszélgetést ugyan Hajdú azzal kezdte, nem akar a „rogáni propaganda” részévé válni, ennek ellenére sem a hangfelvételről, sem a kegyelmi ügyről nem kérdezte Vargát, arra volt inkább kíváncsi, „mi vesz rá valakit arra, hogy a feleségével való beszélgetést rögzítse és nyilvánosságra hozza”. Arról, hogy miért lett volna fontos, ha a hangfelvételekről is kap érdemi kérdéseket a volt igazságügyi miniszter, itt írtunk részletesebben.

De ezzel még nem ért véget Hajdú Péter kalandja a közéleti szereplőkkel, ugyanis nemrég Vona Gábor is járt a műsorvezetőnél a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, most pedig Lázár János „költözött be” hozzá néhány órára.

Birspálinkáért szponzori üdítő, házi lekvárért parizer

Megszisszent a szponzori üdítőital, szokás szerint ezzel indult a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor, amelynek Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a vendége, aki nem érkezett üres kézzel. A Nincs több pezsgő – Churchill és a pénz című kötettel, egy üveg birspálinkával és némi lekvárral lepte meg a műsorvezetőt, aki szponzori termékekkel kínálta a minisztert: parizerrel és üdítővel.

Lázár kezdésként annyit elárult, kevés olyan dolog van a Fideszben, amiről Orbán Viktorral ne egyeztetnének, de ha egy 444-es újságíró leszólítja az utcán, akkor tudja magától is, mit kell mondania. Ezt követően gyermekkoráról mesélt. Elmondása szerint édesapja sosem volt párttag, a TSZ-be sem lépett be, a mezőgazdaságban dolgozott. Nagyszülei nem lelkesedtek a rendszerváltás iránt, attól féltek, hogy utána visszatér a kommunizmus. Lázár szerint fontos, hogy valaki jó tanuló legyen, de ne egy „könyvbuzi”, és legyen idő szórakozni is. Elmondása szerint mindent meg lehet oldani, ő is így élte gyermekkorát.

Lázárék családjában nagy tiszteletnek örvendett Antall József, így ’90-ben az FKgP-re szavaztak, ő maga később az MDF-re. Hajdú saját bevallása szerint fiatal korában fideszes volt, mert menőnek találta, hogy Orbán és Deutsch Tamás akár farmerdzsekiben is bement a Parlamentbe.

Lázár arról is beszélt, hogy nem migrációra, hanem integrációra van szükség, ezért is foglalkozott sokat a roma integrációval polgármester korában, amiről úgy gondolja, nagy előrelépést sikerült elérni az évek során.

Lázár: A ’90-es években azok közé tartoztam, akik rajongtak Orbán Viktorért

Talán egyszer valami olyasmi lesz ebből

– mondta Lázár arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor a barátja-e. Először 1993-ban, egy hódmezővásárhelyi fórumon találkozott vele, ahol Orbán arról beszélt, a helyi jelöltnek semmi esélye itt győzni.

A miniszter úgy véli, nem gazdagnak, hanem függetlennek kell lenni, majd bevallotta, a ’90-es években azok közé tartozott, aki rajongott Orbánért. A miniszterelnökről elmondta, nagyon szabályozott ember, aki okosan válogatja meg a munkatársait. Lázár úgy véli, az erősíti a Fideszt, ha vannak erős és energiával rendelkező emberek, majd Hajdú erre rákontrázva megjegyezte, nem működik a one man show sehol.

Ez egy legenda, egy bullshit, hogy engem nem szeretnek a Fideszben és nincsenek szövetségeseim

– tette hozzá Lázár.

„Nem Magyar Péter volt a balhé 2024-ben, hanem a Novák-ügy”

Ebben a műsorban bevett szokás, hogy különböző játékokat játszik vendégeivel Hajdú Péter, Lázárral most black jackezett. Tétje is volt a játéknak: aki nyer, az húz egy témakört és ezzel kapcsolatban feltehet egy kérdést. Az első kört Hajdú nyerte és kihúzta a „bukás” szót, majd arról kérdezte Lázárt, tart-e tőle, hogy megbukik a Fidesz 2026-ban.

Nem tartok tőle, de van ilyen forgatókönyv is. Nincs lefutott mérkőzés, de ez nem rólam szól, hanem mindannyiunkról és Magyarországról

– válaszolta Lázár, aki a következő kört megnyerte és arról kérdezte Hajdút, mennyire érzi magát kiszolgáltatottnak.

Hajdú két dologtól fél, a haláltól és a kiszolgáltatottságtól, de utóbbitól jelenleg nem kell, mert függetlenül tud dolgozni, és szerinte Lázár jelen helyzetben kiszolgáltatottabb, mint ő, majd Lázár azzal viccelődött, hogy ha valaha is adott neki munkát a Fidesz, akkor ezután ne tegye.

Hajdú többször is leszögezte, hogy a Varga Judit-interjút nem Rogán Antal intézte el neki és arra nagyon büszke, hogy míg Magyar elment a mindenhova interjút adni, addig Varga csak vele beszélt, mással nem.

Lázár János a szerint a „balhé” nem Magyar Péter volt 2024-ben, hanem a kegyelembotrány és még mindig ennek az utóhatásaitól szenved a Fidesz. Azt is problémásnak tartja, hogy a mai napig nem derült ki, K. Endre miért kapott kegyelmet.

Köztársasági elnökként egy ilyet nem írhatsz alá, de ha mégis meghülyültél, akkor ott van az igazságügyi miniszter, aki azt mondja, láthatóan a köztársasági elnök megzakkant és ő ezt biztos nem ellenjegyzi. De mindkettő aláírta, nincs miről beszélni

– fejtegette Lázár, aki szerint mindketten túl ambiciózusak voltak, szerinte ugyanis „negyven valahányévesen” túl fiatal valaki ahhoz, hogy egy ilyen magas pozíciót elvállaljon. Áder Jánost, Schmitt Pált, Göncz Árpádot és Mádl Ferencet is pozitívumként említette, akiknek az önéletrajzából az következett, hogy köztársasági elnökök legyenek, Novákéból még nem.

Lázár szerint Magyar Péter Orbánnak köszönheti a támogatottságát, mert sokan azt akarják, hogy leváltsák a miniszterelnököt, majd Hajdú elmondta, nem érti, hogyan lehet egyre erősebb Magyar, ugyanis Gyurcsány negyedannyi hibát vétett, mint a Tisza Párt elnöke és mégsem lehet rajta fogást találni.

Gyurcsánynak volt egy olyan mondata, hogy hazugsággal nyerte meg a választást, amit a nép nem tudott megbocsátani

– tette hozzá Lázár, aki szerint Magyar a Fidesz egyik legnagyobb haszonélvezője volt, „sportfeleségként” egzisztenciát kapott, majd „megvilágosodott és azokat a spanjait kezdte el gyalázni, akik segítették, fogták a kezét”.

Lázár elmondása szerint kétszer találkozott Magyarral, de ezen alkalmakkor normálisnak tűnt neki. Úgy látja, hogy Magyar Péter azért ilyen népszerű, mert új ember a politikában, ami „mindig érdekesebb”.

Azért hajlok arra, hogy a Menczernek igaza volt, hogy odament, mert amit Magyar Péter csinál ezekkel az intézményekkel, az nem tetszik. Kiszolgáltatott emberekből csinál politikát. Ez akkor volna korrekt, ha azokba az intézményekbe is elmenne, amik fel vannak újítva. Ez egy félkész ország 40 év után, nincs ezen mit szégyellni

– véli a miniszter, aki megérti, ha valakinek nem tetszik Menczer stílusa, de „azért ehhez kell bátorság”.

Előkerült többször is a „Vége van, Kicsi” idézet is, egyik alkalommal akkor, amikor Hajdú Péter azt mesélte, hogyan rúgták ki anno a közmédiától. Az utolsó témakör az „árulás” volt, amire Lázár Jánosnak kellett válaszolnia. Elmondása szerint 2018-ban volt olyan munkatársa, aki úriemberhez nem méltó módon viselkedett, amikor Lázár kikerült a kormányból. A miniszter szerint azért került erre sor, mert a Fideszen belül nem tudták eldönteni, hogy önmagát építi, vagy a közösségért dolgozik. A visszautat az jelentette számára, hogy Hódmezővásárhelyen legyőzte Márki-Zayt. „Ma már pontosan tudják rólam, hogy meg lehet bennem bízni.”

Egyetlen ember volt, aki 2002-től kezdve mindenben támogatott, az Orbán Viktor volt

– tette hozzá Lázár, aki szerint annyi minden ütötte az országot az elmúlt években, ezért „csoda, hogy talpon vagyunk”. Szerinte azért jó Magyar felbukkanása, mert összerántja a Fideszt.

Lázár a vasút felvirágoztatásáról tartott beszédet

A műsor személyesebb jellegű képek nézegetésével folytatódott Lázár gyerekkoráról, hódmezővásárhelyi pillanatokról és az Orbánnal közös horgászásáról, majd kampánybeszédet kellett mondania, ahol néhány másodpercenként Hajdú felmutatott neki egy szót, amit bele kellett építenie a mondandójába. Lázár a vasút felvirágoztatásáról mondott beszédet, amelybe többek között a „Wéber úr”, „agyhalottak”, „nadrágszíj”, „fogkefe” és a „vége van, kicsi” kifejezéseket kellett beillesztenie.

Azt fogják mondani, hogy szervilis vagy a Fidesszel és ahelyett, hogy megmérgeztél volna, és kikapcsoltál volna a politikából, még kedvezel is

– állapította meg Lázár, amikor Hajdú Péterrel vacsorafőzésbe kezdtek. A műsorvezető szerint ez már eddig is így volt, főleg a Varga Judit-interjú után.

Lázár a hódmezővásárhelyi Fideszt erősnek tartja, mert „sok a tehetséges csávó”, aki indulhat a helyére 2026-ban, a földművelést pedig szívesen csinálná, ha nem politikus lenne, mert „szép szakma”.

Engem oda szokott küldeni a miniszterelnök, ahol baj van

– mondta Lázár, aki úgy véli, ezért lett ő az építési és közlekedési miniszter.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e béke, a miniszter azt mondta, hogy az amerikaiak meg fogják próbálni, de semmi biztosat nem tud mondani. Szerinte Trump megválasztása érdemi változást fog hozni Európában is.

A magyar közlekedésnek izgalmas éve volt 2024-ben

– vélekedett Lázár, majd a vasút felújítási terveiről beszélt, amit jónak gondol. Szerinte kiderült az, hogy a magyarok akkor használják a vasutat, ha olcsó. Elmondása szerint olyan olcsón adják a jegyeket, hogy sok ember használja a vasutat és a buszokat is, ezért most már az is elvárás lett feléjük, hogy jó is legyen.

A miniszter szerint az a kérdés, hogy a Fidesz elfáradt-e 14 év kormányzás után, de Lázár nem fél semmitől sem, inspirálónak találja a jelenlegi helyzetet. Úgy érzi, hogy meg kell újítani magukat.