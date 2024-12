Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy bárka tolatmánya ütközött egy kikötőnek, ahol két másik hajó állt.","shortLead":"Egy bárka tolatmánya ütközött egy kikötőnek, ahol két másik hajó állt.","id":"20241223_duna-margit-hid-hajobaleset-rendorseg-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a.jpg","index":0,"item":"4a7068f5-561a-46d1-b428-7106b2a385e6","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_duna-margit-hid-hajobaleset-rendorseg-buntetoeljaras","timestamp":"2024. december. 23. 08:46","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Margit hídnál történt hajóbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","shortLead":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","id":"20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"a6e373c7-17ea-4314-bf54-5e6fb1ea5e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","timestamp":"2024. december. 22. 14:20","title":"50 magyarból 49 az uniós átlag alatt keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. 