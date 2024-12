Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több százezer elektromos gépjármű érzékeny adatai voltak veszélyben – ráadásul hónapokon át.","shortLead":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több...","id":"20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3.jpg","index":0,"item":"69e8c340-bd9c-4b45-aa0e-389e1fbb553c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","timestamp":"2024. december. 30. 09:13","title":"Hatalmas biztonsági incidens a Volkswagennél, 800 000 autó érzékeny adatai voltak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze, amelyek a csalás mértéke és újszerűsége miatt kitűnnek a sorból. Írtunk arról, hogyan lesz egy vietnámi piaci árusból a világ egyik legnagyobb banki csalója; kiderült, ki a leghíresebb piramisjáték atyja; olvashatott arról, hogyan vitte csődbe egy huszonéves kereskedő azt a bankot, ahol még az angol királynőnek is volt számlája; emellett például arra is fény derült, miként volt képes Donald Trump több mint 4000 peres ügyet összehozni.","shortLead":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze...","id":"20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7.jpg","index":0,"item":"717f740f-8269-4f56-8c6c-3b20d70ba2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 10:30","title":"Minden idők legnagyobb csalói a vietnámi piaci árustól Donald Trumpig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két és fél napig ájultan feküdt a padlón, mire a szomszédja rátalált, és hívta a mentőket.","shortLead":"Két és fél napig ájultan feküdt a padlón, mire a szomszédja rátalált, és hívta a mentőket.","id":"20241230_Galko-Balazs-tragediak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122.jpg","index":0,"item":"00b98abf-7119-4935-a5fd-5dbb3d07936e","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Galko-Balazs-tragediak","timestamp":"2024. december. 30. 08:27","title":"Galkó Balázs: \"Sokkal jobb lenne gyorsan véget érni, mint ennyi szenvedés közepette élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének.","shortLead":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban...","id":"20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44.jpg","index":0,"item":"f5251007-9a7e-414c-a518-49d963ef2a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","timestamp":"2024. december. 29. 14:03","title":"Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hát, ez nem jött be.","shortLead":"Hát, ez nem jött be.","id":"20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8.jpg","index":0,"item":"0b59c8b3-61ab-4fd8-836e-25a919ed4285","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 14:49","title":"Az MTVA visszaszólt Magyar Péternek: A kabaré műfaja foglalt, arra már leszerződtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során. Mint kiderült, messze nem egyedi esetről van szó.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során...","id":"20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"63a6c2d4-1d33-4b19-b873-15b1e8197995","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","timestamp":"2024. december. 30. 11:03","title":"Pornóvideók lepték el a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá tette Európát, a másik oldalon pedig a rengeteg kérdőjel, hogy ezt vajon mivel lehetne alátámasztani. Elemzésünkben sorra vesszük az egyes területeket, az azokhoz kapcsolódó magyar álláspontot és a tényeket, amelyek segítenek eloszlatni a narancsszínű ködöt.","shortLead":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá...","id":"20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"f3daf00c-02fa-4a94-886d-d53662c3b869","keywords":null,"link":"/360/20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","timestamp":"2024. december. 30. 06:30","title":"A magyar kormány nem tudott túllépni a saját árnyékán – mérleget vontunk az EU-elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]