[{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f045f4-9528-4a22-83aa-b9701c23ee33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az is kiderült, hogy mikor lesz a volt elnök temetése. ","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lesz a volt elnök temetése. ","id":"20241230_Nemzeti-gyasznappal-emlekeznek-az-elhunyt-Jimmy-Carterre-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f045f4-9528-4a22-83aa-b9701c23ee33.jpg","index":0,"item":"9e359745-e323-4b6f-9bee-4325bb852241","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Nemzeti-gyasznappal-emlekeznek-az-elhunyt-Jimmy-Carterre-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2024. december. 30. 19:03","title":"Nemzeti gyásznappal emlékeznek az elhunyt Jimmy Carterre az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dieter S.-t azzal vádolják, hogy az orosz hírszerzéssel állt kapcsolatban és szabotázsakciókra készült Németországban.","shortLead":"Dieter S.-t azzal vádolják, hogy az orosz hírszerzéssel állt kapcsolatban és szabotázsakciókra készült Németországban.","id":"20241231_kemkedes-nemetorszag-vademeles-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"4ebdb42c-ba80-4371-8ae8-5c2ca1d530ef","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_kemkedes-nemetorszag-vademeles-oroszok","timestamp":"2024. december. 31. 07:40","title":"Kémkedés gyanúja miatt emeltek vádat orosz-német kettős állampolgárok ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","shortLead":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","id":"20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"2a630411-0b0b-4c33-b12e-c625baa3f526","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","timestamp":"2024. december. 30. 20:37","title":"Bebörtönöztek Dubajban egy 18 éves turistát, mert lefeküdt egy 17 éves lánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","shortLead":"A kiszivárgott adatok között az érintett felhasználók neve, emailcíme és lakcíme található.","id":"20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"cca19ab7-3480-45fd-9e44-20e0047cd5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_adatszivargas-adatvedelem-kutyubazar-felhasznalo-szemelyes-adat","timestamp":"2024. december. 30. 19:24","title":"Telex: Több százezer magyar felhasználó személyes adatai szivároghattak ki a Kütyübazár oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két lehetséges opció van, melyik klubot fogja irányítani Pascal Jansen.","id":"20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"5c3f2110-7fa3-463a-a5ce-ec22b47e3f92","keywords":null,"link":"/sport/20241231_New-Yorkban-folytathatja-a-Fradi-tavozo-edzoje","timestamp":"2024. december. 31. 15:32","title":"New Yorkban folytathatja a Fradi távozó edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal egy tesztbábut. ","shortLead":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal...","id":"20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1.jpg","index":0,"item":"c70b2b9a-ed0f-4d89-8bd2-49c2a456a3f9","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 30. 18:31","title":"Tesztbábun mutatta be a rendőrség, miért veszélyes, ha eltalál egy petárda szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]