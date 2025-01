Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet a Belváros, képek.","shortLead":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet...","id":"20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f.jpg","index":0,"item":"c2eab584-02da-4c68-a0d3-1d3d3a46d799","keywords":null,"link":"/elet/20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 08:34","title":"Szelfik, tűzijáték, rendőrök és tömeg: fotókon az újévet ünneplő Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Újabb feladatot kapott Orbán Viktortól.","id":"20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cc5449d-d5e3-4f2e-a7f9-8b2223ba1f92.jpg","index":0,"item":"fa74903b-444b-40f7-bcfe-a688b1737100","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Tavozik-egy-fideszes-kepviselo-a-fovarosi-kozgyulesbol","timestamp":"2024. december. 31. 16:07","title":"Távozik egy fideszes képviselő a fővárosi közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el lehet költeni lakásra, megemelnek több adót, de a napelemesek is készülhetnek változásra. Mutatjuk, milyen új szabályokkal kell megismerkednünk 2025-ben.","shortLead":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el...","id":"20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"e0c33239-9eed-4197-8659-84781f870558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 10:30","title":"Inflációkövető adóemelés, dráguló bankolás, bonyolódó ügyintézés – így változik az élet 2025-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlók, de az elvárások változók. Van bank, amely extra jóváírással, gyors ügyintézéssel csábítja az ügyfeleket, a havi törlesztő a teljes összeg esetén 35 ezer forint lehet.","shortLead":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni...","id":"20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"cdf3f278-a128-495f-bbe4-42c79f98cde5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Rárepültek a bankok a munkáshitelre, százezres jóváírással, 10 perces ügyintézéssel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","shortLead":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","id":"20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1.jpg","index":0,"item":"c9fe3367-588c-44c2-bd6b-bd04bec2a3bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","timestamp":"2025. január. 02. 13:38","title":"Százmilliókat kapott a kormánytól Salgótarján, hogy ne menjen csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]