[{"available":true,"c_guid":"a5cff522-c0c5-4afa-b41f-e8a35913789b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper elismerte bűnösségét." ","id":"20250102_stormzy-vezetes-eltiltas-rolls-royce","title":"Mobilozott Stormzy a Rolls-Royce volánjánál, eltiltották a vezetéstől","timestamp":"2025. január. 02. 13:41"},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanáronként 200 ezer és legalább 1 millió forint közé tehető az az összeg, amelyet nem kaptak meg a pedagógusok.","id":"20250102_Sikkasztas-Bekescsabai-Tankerulet-tanarok","title":"Sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Békéscsabai Tankerületi Központban, több millióval rövidíthették meg a tanárokat","timestamp":"2025. január. 02. 15:25"},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Európai Unióval folytatott jogállami vitában nem történt kézzelfogható előrelépés, így Orbán Viktor kormánya 2025. január 1-jétől már nem lesz képes lehívni a korábban befagyasztott pénzeknek ezt a részét." ","id":"20250101_Le-Monde-Magyarorszag-EU-egymilliard-euro","title":"Le Monde-elemzés: Magyarország éppen most veszít el egymilliárd eurót","timestamp":"2025. január. 01. 09:15"},{"available":true,"c_guid":"2365c5f7-0bb3-4bb4-9077-8a1acf04a559","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy videó elég volt ahhoz, hogy beinduljon a kurtabaing-henger, és agyonverje a dévérkeszeget és a paptetűt.","id":"20250102_roman-elnokvalasztas-ev-hala-szavazas-influenszer","title":"Nem elég a román elnökválasztás, már az év hala szavazásba is beavatkoztak a TikTokon","timestamp":"2025. január. 02. 16:36"},{"available":true,"c_guid":"1b288205-2b00-4b3d-b5ae-a019f36918d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentőket több mint 3600-szor riasztották december 31-én, 29 kiskorúhoz hívták ki őket alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250101_tuzijatek-halaleset-mentok","title":"Halálosan megsérült egy Hajdú-Bihar megyei férfi a tűzijátéktól","timestamp":"2025. január. 01. 14:38"},{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","timestamp":"2025. január. 01. 20:03"},{"available":true,"c_guid":"3f36efbf-c8ec-4d3c-be36-0011789616cd","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A név január 1-jétől már közös, de még nem ért véget teljesen a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech összevonása a One ernyője alatt – a következő hónapokban még számítani lehet pár változásra, de ezek jórészt már csak cégjogi dolgokat érintenek.","id":"20250102_vodafone-digi-egyesules-one-magyarorszag-markavaltas-osszeolvadas-ugyfelszolgalat-szamlabefizetes","title":"Van, ami változott, és van, ami maradt: itt van minden, amit a Vodafone-ból és a DIGI-ből létrejött One ügyfeleként tudnia kell","timestamp":"2025. január. 02. 12:44"},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlók, de az elvárások változók. Van bank, amely extra jóváírással, gyors ügyintézéssel csábítja az ügyfeleket, a havi törlesztő a teljes összeg esetén 35 ezer forint lehet.","id":"20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","title":"Rárepültek a bankok a munkáshitelre, százezres jóváírással, 10 perces ügyintézéssel csábítanak","timestamp":"2025. január. 02. 08:51"}]