[{"available":true,"c_guid":"b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","shortLead":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","id":"20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344.jpg","index":0,"item":"13588eec-e0ab-43a0-a597-88f0aa51f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","timestamp":"2025. január. 02. 08:25","title":"Íme a magyar tervezésű új kabrió Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","shortLead":"Egy nap csúszással és egy komoly hibával sikerült megemlékezni Románia és Bulgária csatlakozásáról.","id":"20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de699422-f2d2-41cc-8a76-0557fff4b992","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_sulyok-tamas-terkep-schengen-koszovo","timestamp":"2025. január. 02. 19:48","title":"Sulyok Tamás olyan térképpel köszöntötte a schengeni bővítést, amin Koszovó Szerbia része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","shortLead":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","id":"20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa.jpg","index":0,"item":"bd61e517-4e6b-4d37-9c96-73d488859359","keywords":null,"link":"/elet/20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","timestamp":"2025. január. 02. 10:38","title":"Ötvenkét évvel az eltűnése után találtak meg egy brit nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","shortLead":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","id":"20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"15ff9363-f39d-4b2d-b0d8-d4b945eb701b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","timestamp":"2025. január. 02. 12:59","title":"A norvégok lényegében véghez vitték az elektromos átállást az új autóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak furcsaságokra, például térdröntgenből következtetni a páciens sörivási szokásaira.","shortLead":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak...","id":"20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5.jpg","index":0,"item":"7cfdf518-e7ca-4717-ac6f-33cb724922ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","timestamp":"2025. január. 01. 12:03","title":"Térdröntgenből meg lehet mondani, hogy ivott-e valaki sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","shortLead":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","id":"20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257.jpg","index":0,"item":"7d82217e-79a7-4d4a-bc95-f906678ea8da","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","timestamp":"2025. január. 02. 21:22","title":"Németországban öt ember vesztette életét a tűzijátékok miatt, vannak, akik betiltanák az árusításukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","shortLead":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","id":"20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d.jpg","index":0,"item":"9e04eb1b-4af5-4f3d-94a5-b36cf75f3445","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 13:39","title":"Tavaly bezárt, idén már az épületét is eladnák a Balaton egyik legnépszerűbb pékségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]