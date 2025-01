A külügyminisztérium után a honvédségi beszerzéseket intéző állami céget is kibertámadás érte. A kormány ezúttal is bagatellizálni igyekszik a károkat, ám ütemtervek, személyes adatok és beszerzések is kikerültek. A kiszivárgott dokumentumok szerint veszélybe kerülhet az is, hogy védelmi kiadások elérjék a GDP legalább 2 százalékát, pedig ennek a NATO-vállalásnak a teljesítését Donald Trump is többször követelte.