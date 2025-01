Kicsit későn jött rá az amerikai kormány, hogy valamit azért tenni kellene – írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arra reagálva, hogy az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala szankciós listára tette Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, két héttel azelőtt, hogy Joe Biden átadja az amerikai elnöki hivatalt Donald Trumpnak. Hadházy a kedd délután Facebook-bejegyzése szerint maga is arra számít, hogy a következő amerikai kormány visszavonja az intézkedést.

A képviselő azt írta, hogy a szankció „rendkívül kemény lépés is lehetne – ha nem csak egy emberre vonatkozna, hanem minden magyar kormányzati szereplőre és a velük együttműködő oligarchákra is”.

Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy ebben a bűnszervezetben Rogán a Don. Ő csak a Consigliere…

– áll Hadházy posztjában.

Tompos Márton, a Momentum elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Rogán Antal nemcsak a Fidesz kommunikációjáért, hanem a titkosszolgálatok felett álló Nemzeti Információs Központért is felelős. „Most pedig képzeld el azt, hogy a katonai szövetségünk legerősebb tagja, aki egyébként az egyik legnagyobb befektető is az országban, azt mondja, hogy nemhogy nem bízik meg ebben az emberben, de egyenesen szankciók alá is helyezi” – írta a politikus.

Szerinte az amerikai érdekek attól sem fognak megváltozni, ha új elnök lesz, Trump hozzáállásában pedig „masszívan benne van, hogy ha túráztatod az amerikai cégeket és embereket, annak lesz következménye”.

A magyar kormány, aminek Rogán az egyik legfontosabb embere, pedig folyamatosan túráztatta az amerikaiakat

– tette hozzá Tompos Márton. Bejegyzése szerint a Momentum írásbeli kérdést intéz a miniszterelnökhöz és határozati javaslatot nyújt be Rogán Antal felmentése érdekében.

Ha a titokminiszter Rogán korrupt, akkor nemcsak neki, hanem a kormánynak is mennie kell. Most

– közölte Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke.

Magyar Péter pedig úgy reagált, hogy Rogán Antal mielőbbi büntetőjogi felelősségre vonása nem külföldi hatalmak feladata, hanem a magyar igazságszolgáltatás felelőssége.