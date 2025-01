Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír területekre. A további oroszellenes szankciók pedig az orosz olajat szállító tankereket célozzák.","shortLead":"Az amerikai kormány értesülések szerint Bassár el-Aszad bukása után több humanitárius segélyt engedne be a szír...","id":"20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"e63357f8-24f2-42f3-96ea-8ade89a94116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_usa-szankciok-sziria-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 06. 10:58","title":"Enyhíteni készül a Szíriával szembeni korlátozásain az USA, miközben újabb Oroszország-ellenes szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sikerült?","shortLead":"De sikerült?","id":"20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194.jpg","index":0,"item":"b1fb835e-cbdc-434a-99d9-468601e35389","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","timestamp":"2025. január. 05. 20:45","title":"“Pancserpuccsot” emlegetve Magyaron akart ütni, de végül Orbánt is eltalálta az Alapjogokért Központ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert a pályákat ellepte a hó, Hollandiában szintén legalább 70 járatot töröltek és többet késve indítottak a zord idő miatt.","shortLead":"Németországban késésekre és járattörlésekre kell felkészülni, és Nagy Britanniában is több repülőteret állítottak, mert...","id":"20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280bd26b-5d68-4250-9af2-4ae90307affb.jpg","index":0,"item":"8a466472-b799-4e7b-935e-4b3ad74e5a32","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Kesesekkel-es-jarattorlesekkel-kuzdenek-nagy-europai-repulotereken-a-ho-es-jeg-miatt","timestamp":"2025. január. 05. 13:17","title":"Késésekkel és járattörlésekkel küzdenek nagy európai repülőtereken a hó és jég miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül. Valahogy mindig sikerül átevickélni ezeken az időszakokon, de továbbra sem megoldott kérdés a hatékony vízgazdálkodás, pedig a vízre mindenkinek szüksége van. Ezt világszerte már jó pár innovatív cég felismerte. Némelyik jó eséllyel hamarosan kiemelt befektetési célponttá válhat.","shortLead":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül...","id":"20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1.jpg","index":0,"item":"a8e27b7d-adb8-482d-90b3-d5ab69fc52bc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","timestamp":"2025. január. 06. 15:17","title":"Univerzális oldóanyag a víz, de rengeteg pénzt is tud termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió előtti határok között, kaphatnak-e lakói biztonsági garanciákat, vagy pedig Putyin netán elnyeri jutalmát a hódításért és csak felbátorodik.","shortLead":"A vezércikk szerint a következő néhány hét eldönti, fennmaradhat-e a független ukrán állam nagyjából az agresszió...","id":"20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765298d5-2118-43b7-ab81-a2fc65b4059f.jpg","index":0,"item":"faf3a95a-3d62-4943-9ce4-fd190fe89998","keywords":null,"link":"/360/20250107_Washington-Post-Ukrajna-vesztesre-all-es-igen-gyorsan-elvalhat-a-sorsa-amin-Trunp-csak-ronthat-egy-rossz-szerzodessel","timestamp":"2025. január. 07. 07:29","title":"Washington Post: Ukrajna azt kockáztatja, hogy elveszíti a háborút. Egy Trump által kikényszerített rossz alku még rosszabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek, ha ADHD-ról van szó. Ennek rengeteg oka van, az egyik az, hogy esetükben a tünetek radar alatt maradnak, ők pedig csendben szenvednek, és igyekeznek megküzdeni az elvárásokkal, amelyek az iskolában, majd a munkahelyen, illetve családban nehezednek rájuk. ","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek...","id":"20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613.jpg","index":0,"item":"091ecd60-4a7a-4c1c-ba81-f80a937ab35f","keywords":null,"link":"/360/20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"„Nem tudtam, mi a baj velem” – sok nő számára jött el a megváltás azzal, hogy kiderült, az ADHD nem válogat a nemek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]