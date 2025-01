Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","shortLead":"Errol Musk arról beszélt, hogy a családjuk kötődik az angol városhoz, a fia nagyanyja Liverpoolban született.","id":"20250107_elon-musk-liverpool-fc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308b13b1-d77d-42f7-8573-f7c780767ecb.jpg","index":0,"item":"9c7bf93c-769a-4927-9578-ded3bd9dcbd5","keywords":null,"link":"/sport/20250107_elon-musk-liverpool-fc","timestamp":"2025. január. 07. 16:54","title":"Elon Musk apja szerint a fia megvenné a Liverpool FC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly veszélybe került.","shortLead":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly...","id":"20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b.jpg","index":0,"item":"e3ecd509-a30f-45d5-93e9-a1632defc1f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","timestamp":"2025. január. 06. 08:09","title":"Terézváros is indul a MÁV 99 éves pályázatán, legfeljebb egymilliárdból létrehoznák a közparkot a Nyugati mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen megmutatja, hogy az adott nő endometriózistól szenved-e.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen...","id":"20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233.jpg","index":0,"item":"4b534816-e5ff-4d07-b545-b288d840b118","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","timestamp":"2025. január. 06. 20:03","title":"Éveket spórolhat egy új vérvizsgálat, ami képes diagnosztizálni az endometriózist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai hadsereggel. A cég ezt tagadja, és kérdésünkre közölték, hogy a magyarországi gyárépítésük zavartalanul megy tovább.","shortLead":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai...","id":"20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436.jpg","index":0,"item":"e25db179-55f1-46d8-8a90-8b77ead60471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","timestamp":"2025. január. 07. 14:54","title":"CATL: A debreceni beruházásra nincs hatással az amerikai feketelistára kerülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","shortLead":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","id":"20250107_patkanylyukban-banyasz-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218.jpg","index":0,"item":"949f4797-2687-43c8-ab22-e29c006561d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_patkanylyukban-banyasz-india","timestamp":"2025. január. 07. 13:07","title":"Elárasztott „patkánylyukban” rekedt bányászokat próbálnak kimenteni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers (ROG) márka újdonságai között új ROG Strix Scar laptopokat és ROG Flow Z13 gamer táblagépet is találni, de megújult a ROG XG Mobile külső grafikai vezérlő is, mellyel bármely laptop felturbózható.","shortLead":"A Las Vegasban zajló CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be játékos fejlesztéseit az Asus. A Republic of Gamers...","id":"20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f312d9b6-96bf-4e83-aafe-a72fd869a34d.jpg","index":0,"item":"e47f88d4-9873-4c37-b600-03169b4afdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_asus-rog-strix-scar-flow-z13-xg-mobile-gamer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 05:30","title":"Mi lehetséges a játékban? Az Asus azt állítja, hogy új ROG gépei újradefiniálják a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7bcee0-c6ee-4490-a198-5a1caccb008b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Változik a jogi helyzet – ezzel magyarázta a McDonald’s azt, hogy visszavonta a sokszínűségi célkitűzéseit.","shortLead":"Változik a jogi helyzet – ezzel magyarázta a McDonald’s azt, hogy visszavonta a sokszínűségi célkitűzéseit.","id":"20250107_McDonalds-sokszinusegi-celok-dei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7bcee0-c6ee-4490-a198-5a1caccb008b.jpg","index":0,"item":"cbc20504-928f-4be4-8f4c-64507c4f2456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_McDonalds-sokszinusegi-celok-dei","timestamp":"2025. január. 07. 14:01","title":"Trump még hivatalba sem lépett, a McDonald’s máris visszavonta a sokszínűségi céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f.jpg","index":0,"item":"871dbf0e-e20d-4a5f-bb13-4eb58b2a405b","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 06. 16:00","title":"„Ez az a szellemes és komolyan vett vígjáték, amelyre minden évad vár”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]