„Az Egyesült Államok többször is hangsúlyozta aggodalmait a korrupcióval kapcsolatban, ezeknek hangot is adtunk a kormány vezető tisztségviselőivel és már a kis falvak polgármestereivel folytatott megbeszéléseinken is. Meglátogattunk fátlan erdei lombkoronasétányokat, lakattal lezárt kulturális központokat, nem működő kutatási létesítményeket – mind a korrupció közpénzből épített emlékművei” – mondta keddi sajtótájékoztatóján David Pressman amerikai nagykövet, miután kiderült: az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét.

Washingtonban is pontosan tudják, ki az a Tóni A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára tette Trump és Orbán barátságát. Arról a szankciós listáról ugyanis nem könnyű lekerülni, amelyre az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korrupció miatt feltette Rogán Antalt.

A diplomata szerint

minden egyes ilyen céltalan építmény mögött valaki gazdagodik, valakit megjutalmaznak. És a magyar emberek fizetik meg az árát”.

Az amerikai Pénzügyminisztérium közleményében – hasonlóan David Pressman sajtótájékoztatójához – nem tért ki olyan konkrét ügyre, amely miatt Rogán Antal felkerült a szankciós listára. Azt viszont kiemelték, hogy szerintük a magyar miniszter olyan rendszereket irányított, amelyek célja a magyar gazdaság számos stratégiai ágazatának ellenőrzése, valamint hogy az ezekből származó bevételekből saját magát, és a Fidesz lojális tagjait jutalmazza.

Arra sajtótájékoztatóján Pressman is utalt, hogy az ezzel kapcsolatos aggoldalmaikat többször is jelezték a magyar kormány tagjainak, így Rogánéknak lett volna idejük, hogy elkerüljék azt. Valószínű, hogy a szankció élesítésével is ezért várt az amerikai fél. Az időzítés másik oka az lehet, hogy a szankciós listára csak komoly bizonyítékok és előkészületek után kerülhet fel valaki, így történt valószínűleg Rogán Antal esetében is.

David Pressman X-oldala szerint 2022-es hivatalba lépése óta több tucat magyarországi települést keresett fel, ezek közül pedig több olyan is akadt, amely ugyan Rogán Antalhoz nem köthető, és gyakran bűncselekményt sem állapítottak meg, de a kormánypárti korrupció jelképévé vált. „A legutóbbi választások során egyértelművé vált, hogy a korrupció a magyarok szerint az ország egyik legégetőbb problémája” – mondta tavaly júniusban David Pressman a hatvani lombkoronasétány előtt.

Nyáron ugyanis észak-magyarországi „turnéján” (Hatvan, Pétervására és Nyíradony) kifejezetten olyan Európai Uniós beruházásokat tekintett meg a nagykövet, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a korrupciógyanús esetekhez, esetleg a magyar adófizetők pénzéből valósultak meg, és amelyeket az Integritás Hatóság is vizsgált.

Quite a view from another of Hungary’s EU-funded “forest canopy walkways” in Hatvan. pic.twitter.com/FqgSssFRUJ — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) June 13, 2024

A nagykövet körútján ellátogatott:

a nyíradonyi Tudományos és Technológiai Parkhoz (806, 69 millió forintos EU-támogatás),

az Erdei Harmónia Látogatóközponthoz (486,42 millió forint EU-támogatás és 332,56 millió forint vissza nem terítendő támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából),

valamint a Nyíradonyi Dinnyés-kilátóhoz.

David Pressman elment ahhoz a vendégházhoz is, amelyet ötvenmillió forintos támogatásfelhasználásával épített Pétervására fideszes polgármestere.

A technológiai park a látogatás időpontjáig sohasem volt nyitva, a Dinnyés-kilátóról pedig ez a látvány nyílt.

David Pressman és a Dinnyés-kilátó Martini Noémi

A nagykövet nem sokkal Budapestre érkezése után egy felcsúti focimeccsre is kilátogatott.

Tavaly januárban David Pressman elment a legendássá vált nyírmártonfalvai lombkoronasétányhoz is. Mint ismert, úgy készültek el az eredetileg erdei ökoszisztéma fejlesztését célzó létesítménnyel egy uniós pályázat keretein belül, hogy a szóban forgó erdőt időközben az utolsó szálig kivágták, és a sétány is inkább egy fahíd. Filemon Mihály fideszes polgármester bruttó 64 milliós uniós támogatást nyert el az ösvény megépítésére, amelyhez bruttó 16 millió forint önerőt is hozzátett. Az építmény miatt Donáth Anna, a Momentum azóta lemondott elnöke és Hadházy Ákos független képviselő kezdeményezésére az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is vizsgálatot indított.

Facebook / U.S. Embassy Budapest

A nagykövet lombkoronasétány közepére érve annyit mondott: „Szép látvány!”