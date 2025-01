Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erdélyben várja a fejleményeket.","shortLead":"Erdélyben várja a fejleményeket.","id":"20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"70659eda-f24e-42ee-8d7e-a6d1be81f382","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 09. 10:29","title":"Elhagyta az országot a Sallai Nóra autóbalesetében érintett BMW tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem fognak a kormánynál kopogtatni. ","shortLead":"Böröcz László I. kerületi polgármester elárulta, hogy pénzre van szüksége az önkormányzatnak, de egyelőre még nem...","id":"20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c8a09-7bff-4d4b-b8d0-cd584f3bdf4a.jpg","index":0,"item":"9b049f50-e5f7-4e28-8a4a-27177e8f7d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Halaszbastya-kordon-I-kerulet-bontas","timestamp":"2025. január. 08. 20:42","title":"A Halászbástya lekordonozásával egy nap alatt plusz egymillió forintot kerestek a kerületi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok a nem regisztrált állástalan: úgysem lennének jogosultak támogatásra. Egyébként még a regisztráltak közt is csak 126 ezren kapnak támogatást.","shortLead":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok...","id":"20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb.jpg","index":0,"item":"e6549e87-75f3-4c05-a08c-b5c860b171d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","timestamp":"2025. január. 08. 09:26","title":"A kormány büszke: nagy a munkanélküliség, mégis kevés az álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","shortLead":"A kijevi tárca Szijjártó Péter gáztranzit leállításával kapcsolatos kijelentéseire reagált.","id":"20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/747a838b-a15f-42c8-b0dd-15bd70a3c647.jpg","index":0,"item":"3fc84ef7-2352-4a77-8f88-54081201dbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_ukrajna-kulugyminiszterium-reakcio-gaztranzit-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 08. 17:24","title":"Ukrán külügy: Ha a magyar fél prioritása Oroszország megerősítése, akkor ezt őszintén be kell vallania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két kötvénycsomaggal indítanak.","shortLead":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két...","id":"20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2.jpg","index":0,"item":"c51e93c4-2048-4be6-858e-656a4f207b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","timestamp":"2025. január. 07. 14:31","title":"Legyen pénz a repülőrajtra: devizakötvények kibocsátásával kezdi az évet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f495729c-9fdd-4477-9c9e-2a8ac9028889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium jövőre ígéri a fegyverpénz kifizetését, de csak az állomány egy részének.","shortLead":"A Belügyminisztérium jövőre ígéri a fegyverpénz kifizetését, de csak az állomány egy részének.","id":"20250109_rendorseg-fegyverpenz-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495729c-9fdd-4477-9c9e-2a8ac9028889.jpg","index":0,"item":"13793a68-30bd-44a0-b449-5ce29a8f4cda","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_rendorseg-fegyverpenz-belugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 09. 12:56","title":"Az ígéret ellenére nem kapnak idén pluszpénzt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vonatok ugyanúgy vesztegelnek a határnál, mint amikor még nem volt szabad az átjárás.","shortLead":"A vonatok ugyanúgy vesztegelnek a határnál, mint amikor még nem volt szabad az átjárás.","id":"20250108_mav-romania-schengen-varakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"765fef5f-eb7e-4d63-aa79-9108de5ba5de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_mav-romania-schengen-varakozas","timestamp":"2025. január. 08. 12:50","title":"A MÁV elaludta Románia schengeni csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]