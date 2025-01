Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed4dd719-2697-42c9-b2f9-e98245e68864","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos és társának cége, amely az FC Kosice focicsapat résztulajdonosa is, a közbeszerzést már kiírta. ","shortLead":"A milliárdos és társának cége, amely az FC Kosice focicsapat résztulajdonosa is, a közbeszerzést már kiírta. ","id":"20250110_Szijj-Laszlo-Magyar-Oliver-Matyas-Kassai-Labdarugo-Akademia-Borsodsport-Invest-Slovak-Sport-Development","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4dd719-2697-42c9-b2f9-e98245e68864.jpg","index":0,"item":"7ddffe11-47b3-49bd-b815-8d6f75612169","keywords":null,"link":"/360/20250110_Szijj-Laszlo-Magyar-Oliver-Matyas-Kassai-Labdarugo-Akademia-Borsodsport-Invest-Slovak-Sport-Development","timestamp":"2025. január. 10. 12:15","title":"Hamarosan indulhat Szíjj Lászlóék kassai fociakadémiájának építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","shortLead":"A japán férfit amerikai fedett ügynök csalta lépre.","id":"20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4be6e0c-092b-4ed5-bb8b-b73e69a8231b.jpg","index":0,"item":"7f21e268-2c97-4b07-be10-7b7005d1391c","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_jakuzavezer-uran-plutonium-csempeszet-bunos","timestamp":"2025. január. 09. 11:18","title":"Bűnösnek vallotta magát a jakuzavezér, aki mianmari plutóniumot akart eladni egy iráni tábornoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt 10 évben mind távolabb került Magyarország a közös deviza bevezetésétől.","shortLead":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt...","id":"20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c.jpg","index":0,"item":"c23544ff-c908-44d2-8a9c-a89bcbbcd5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","timestamp":"2025. január. 09. 07:32","title":"Tíz év alatt sikerült egyre távolabb sodródni az euró bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több Mészáros-cég vezetőségében is helyet foglal.","shortLead":"A Fidesz korábbi pártpénztárnoka és 2015-ig egyik fő oligarchája, Simicska Lajos bizalmasaként ismert Vida Ildikó több...","id":"20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8.jpg","index":0,"item":"dc0451e3-1944-43e7-8273-0044ac7ecad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Meszaros-Lorinc-cegeinel-dolgozik-az-Egyesult-Allamokbol-kitiltott-volt-NAV-vezer","timestamp":"2025. január. 09. 10:21","title":"Mészáros Lőrinc cégeinél dolgozik Vida Ildikó, az Egyesült Államokból kitiltott volt NAV-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","shortLead":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","id":"20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"ee180533-e1d4-4b30-ac17-385e6dd334db","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","timestamp":"2025. január. 09. 18:38","title":"Elítélt, de szabadon engedett embercsempész a moldáv ámokfutó, aki súlyos balesetet okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba.","shortLead":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől...","id":"20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d4c553fc-6375-49ce-b5a3-da4ef52b6c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","timestamp":"2025. január. 10. 13:07","title":"Újabb feszültség a NER csúcsbírói között: jogkorlátozást emleget, és elítéli Varga Zs. András újévi köszöntőjét az OBH elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","shortLead":"Helyenként akár 15 fok is lehet. ","id":"20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604.jpg","index":0,"item":"ffac7cb6-4151-434a-91ab-b534eac54128","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_idojaras-elorejelzes-szokatlanul-enyhe-ido","timestamp":"2025. január. 09. 05:14","title":"Folytatódik a szokatlanul enyhe időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]