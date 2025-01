Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47","c_author":"Lantos László Triceps","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-szombathy-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47.jpg","index":0,"item":"69535b64-2194-45b8-8834-7e9d1bb0d8f7","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-szombathy-balint","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Kalapács és zászlók – Szombathy Bálint, a magyar neoavantgárd kulcsfigurája emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést, amikor pár perces TikTok-videókban magyaráznak el bonyolult nőgyógyászati témákat. A „Nődokikat”, azaz Baradács Istvánt, Czébely-Lénárt Andrást és Csirzó Ádámot kérdeztük a videókról, a tabukról és az orális nyalókendőről.","shortLead":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést...","id":"20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f.jpg","index":0,"item":"e8d620e2-d163-4dbe-858c-b17f17e1fe81","keywords":null,"link":"/360/20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","timestamp":"2025. január. 12. 19:30","title":"„Nem szólhat minden videó az orális nyalókendőről” – interjú a Nődokikkal, a TikTok orvos sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","shortLead":"Az ukrán elnök képeket is mutatott a foglyokról, akik jelenleg Kijevben részesülnek orvosi ellátásban. ","id":"20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"9d83d9a9-6ff7-4e46-8039-6edea6038ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_zelenszkij-sebesult-eszak-koreai-katona-elfogas","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Zelenszkij azt állítja, elfogtak két sebesült észak-koreai katonát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túl szigorúak Mark Zuckerberg szerint az EU szabályai, úgyhogy ahelyett, hogy betartaná őket, megpróbálja kilobbizni a következő amerikai elnöknél, hogy érje el, változtassák meg azokat.","shortLead":"Túl szigorúak Mark Zuckerberg szerint az EU szabályai, úgyhogy ahelyett, hogy betartaná őket, megpróbálja kilobbizni...","id":"20250111_Zuckerberg-Trump-EU-tech-cegek-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e.jpg","index":0,"item":"cbb8dcaa-9d55-4a4f-8f21-11bb1a63c9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_Zuckerberg-Trump-EU-tech-cegek-birsag","timestamp":"2025. január. 11. 15:17","title":"Zuckerberg arra kéri Trumpot, intézze el, hogy az EU ne büntesse a szabálytalan techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]