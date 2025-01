Mintegy kétszáz taxis tüntetett szerdán a Hősök terén a HVG helyszíni tudósítója szerint. A 13 órakor kezdődő demonstráción a sofőrök az autóikkal felvonulva tüntettek a budapesti személyszállítókat érintő adózási szabályok módosításáért. Tudósítónk szerint a kocsik többsége boltos és uberes, de néhány Főtaxi- és City Taxi-kocsi is volt a téren. A rendezvény idején a Hősök terénél a forgalom zavartalan maradt, az autóikkal felvonuló sofőrök a tér szélén, a parkolóban gyülekeztek.

Taxistüntetés a Hősök terén Cabrera Martin

Az eseményt az egyik budapesti taxis szervezet, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete szervezete, legfőbb követelésük pedig az, hogy az alanyi adómentesség (AAM) határát a jelenlegi 12 millió forintról 18 millióra emeljék, és aztán folyamatosan alakítsák az aktuális gazdasági környezethez. A szervezet emellett elutasítja az inflációkövető adózást, és azt is szeretnék, ha Budapesten is létszámkorlátozást vezetnének be a taxisokra, illetve „konszolidálnák” a gépjárművekre vonatkozó korhatár-szabályozást.

„Eddig minden illetékes minisztériummal és a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal felvettük a kapcsolatot, partneri tárgyalás reményében. Részletesen kidolgozott javaslatokat juttattunk el hozzájuk a szakmát érintő legfontosabb kérdésekről, ám sajnos érdemi megbeszélések eddig nem történtek egyik oldalról sem. Úgy érezzük, hogy a kéréseink süket fülekre találtak, ezért kénytelenek vagyunk újra demonstrációval nyomatékosítani azokat” – indokolta előzőleg a tüntetést Kiss Ádám, az érdekképviselet vezetője.

Cabrera Martin

A rendezvény tervezett menetrendje szerint a taxisok 14 óra után több csoportra oszlanak majd, hogy különböző helyszínek, köztük az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat, a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a BKK-szákház felé vegyék az irányt, és ott folytassák a tiltakozást. A HVG helyszíni tudósítója jelentette, hogy 14 óra után vaéóban elkezdődött a levonulás, néhány percenként, rendőri forgalomirányítás mellett indulnak csoportokban a további helyszínek felé.