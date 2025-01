Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","shortLead":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","id":"20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"63310311-a945-4023-9954-21d77f8dad5a","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","timestamp":"2025. január. 17. 10:47","title":"Justin Baldoni 400 millió dolláros kártérítéssel vágott vissza az őt abúzussal vádoló Blake Livelynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","shortLead":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","id":"20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"07be8622-2990-46fe-a563-9068d74744f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 14:28","title":"Órákkal korábban is annál a hídnál voltak a Skóciában eltűnt magyar ikrek, ahol utoljára látták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de a szórakozás garantált.","shortLead":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de...","id":"20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"821fc222-083e-4237-ac5d-d85c703fb1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","timestamp":"2025. január. 17. 16:38","title":"Több tucat repülőgép kényszerült kerülő útra a felrobbant Starship potyogó darabjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja raboskodó Omri Miran azonban nincs a szabadulók listáján.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja...","id":"20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f.jpg","index":0,"item":"50505102-a00b-42c8-a9e4-989c31f75486","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","timestamp":"2025. január. 17. 13:20","title":"Nincs a Hamász fogságából kiszabaduló túszok listáján a magyar–izraeli apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. Ha minden jól megy, tartósabb fegyvernyugvás következhet, de kérdés, miért pont most sikerült tető alá hozni az alapjaiban közel egy éve kidolgozott alkut.","shortLead":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin...","id":"20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3.jpg","index":0,"item":"d0cc89e6-1a56-4294-9791-ba98fdb9d145","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","timestamp":"2025. január. 16. 14:38","title":"Véget érhet a gázai háború a tűzszüneti megállapodással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab.jpg","index":0,"item":"fac9afc2-0c8a-4a22-bd1f-5f688ec3957d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","timestamp":"2025. január. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vége az indiai üdülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat nézték nagy izgalommal, az évezred elején az autós navigáció ment nagyot. Összeállításunkban a múlt héten rendezett technológiai show idei érdekességei között válogatunk.","shortLead":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat...","id":"20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31.jpg","index":0,"item":"5b8a6256-2c37-4b83-962c-289ba11c5823","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","timestamp":"2025. január. 17. 18:25","title":"Kevesen látták, de sokak hasznára válhat: öt új készülék, ami önnek is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]