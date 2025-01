Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1827216-0c7e-4f26-8c4a-3067a99fb32a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Királycsináló, kiszámíthatatlan, rejtélyes – mondják Tayyip Erdogan elnök ultranacionalista megmentőjére, Devlet Bahcelire, aki békét akar a kurdokkal.","shortLead":"Királycsináló, kiszámíthatatlan, rejtélyes – mondják Tayyip Erdogan elnök ultranacionalista megmentőjére, Devlet...","id":"20250119_hvg-devlet-bahceli-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1827216-0c7e-4f26-8c4a-3067a99fb32a.jpg","index":0,"item":"b751fc2a-58df-4604-b706-01320eca2c6b","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-devlet-bahceli-kontur","timestamp":"2025. január. 19. 08:45","title":"Terrorszervezetet alapított, megmentette Erdogant, most pedig békülne a kurdokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható, a faceliftes Mokka pedig normál és lágyhibrid benzines, illetve villanyos változatban támad.","shortLead":"Az elődjénél 20 centiméterrel hosszabb Grandland lágyhibrid, plugin hibrid és tisztán elektromos változatban kapható...","id":"20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee082bbd-410c-4ee6-87f5-a1a0f2cf8c6c.jpg","index":0,"item":"c727edde-8a2f-40d2-9616-65c7f04aa048","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_magyarorszagon-a-vadonatuj-opel-grandland-mokka","timestamp":"2025. január. 20. 06:41","title":"Magyarországon a vadonatúj Opel Grandland és a frissített Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb108cc2-0c6f-4a95-beb6-0293853be776","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A ruandai származású Axel Rudakubanánál egy al-Kaida által kiadott kézikönyvet is találtak.","shortLead":"A ruandai származású Axel Rudakubanánál egy al-Kaida által kiadott kézikönyvet is találtak.","id":"20250120_anglia-harmas-gyilkossag-axel-rudakubana-bunosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb108cc2-0c6f-4a95-beb6-0293853be776.jpg","index":0,"item":"1f48bc02-611f-47c7-b987-4df507e61d33","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_anglia-harmas-gyilkossag-axel-rudakubana-bunosseg","timestamp":"2025. január. 20. 13:38","title":"Bűnösnek vallotta magát a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","shortLead":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","id":"20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"434b3318-f48b-432b-8eb1-4afd127b5d11","keywords":null,"link":"/kultura/20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","timestamp":"2025. január. 19. 20:03","title":"A Futni mentem már a Valami Amerikát is lenyomta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]