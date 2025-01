“Habony Árpádék is tízmilliárdokat szakíthatnak a Mini-Dubajból. A birtokomba került információk alapján még pár nappal ezelőtt is gazdát cserélt a területen elővásárlási joggal rendelkező cég, a szálak pedig a Habony-féle kormányzati érdekcsoporthoz vezetnek.” – írta szerdai Facebook-posztjában a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Jámbor András. Az ellenzéki politikus egy részvényesi határozatot is mellékelt, amelyben valóban az áll, hogy a mini-Dubaj területének egy részére a Fővárosi Önkormányzat távhőszolgáltató cége mellett elővásárlási joggal rendelkező másik cég gazdát cserélt – mindössze 10 nappal a magyar állam és az arab befektetők projektcége közötti szerződés aláírása előtt.

A HVG által is ismertetett adásvételi szerződés is rögzíti, hogy az önkormányzati tulajdonú Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. mellett egy magáncégnek is elővásárlási joga van a terület egy-egy részére. Ez a magáncég a Stockton Zrt., amely egy 2017-ben alapított vállalkozás, amelynek kezdettől egyedüli tulajdonosa és vezérigazgatója Zelles Sándor, aki a Gyurcsány-kormány idején az állami vagyonkezelőt, a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (KVI) vezette, de a NER idején is megtalálta a számítását: korábban arról voltak hírek, hogy Habony Árpád köréhez rajta keresztül jut el a TV2-ből a pénz, illetve egy máltai offshore cégen keresztül ő lett 2022-ben a Vértesi Erőmű egyik tulajdonosa.

A VálaszOnline már 2019-ben egyértelműen a nemhivatalos kormányzati tanácsadó, Habony árpád köréhez kötötte Zellest, mondván: egykori mára összefogott Habony Árpáddal és az őt (legalábbis egykor) hitelező Tombor Andrással. Ezt látszik alátámasztani, hogy Zelles idén január 6-án nem másnak adta el az amúgy az utóbbi 5 évben semmilyen árbevételt nem termelő, viszont néhány tízmilliós veszteséget felhalmozó alvócégét, a Stockton-t, mint Halkó Gabriella egyik vállalkozásának. Halkó pedig nemcsak Jáksó László volt felesége, hanem Habony Árpád számos magyarországi céges érdekeltségének ügyvezetője is. A Stockton-ban tehát január 6-án lett egyedüli részvényes Zellkes helyett az ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt., amelynek vezérigazgatója és kizárólagos tulajdonosa Halkó.

Mindez éppen 10 nappal azelőtt történt, hogy a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az arab befektetői csoport magyarországi projektcége, az Eagle Hills Hungary Zrt. január 16-án aláírta az adásvételi szerződést a rákosrendezői rozsdaterületről nettó közel 51 milliárd forint értékben.

Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre álmodott Mini-Dubaj-projekt földterületeiért – derül ki az adásvételi szerződésből. Annak mellékletéből pedig a vázlatrajzok alapján az is, hogy hol milyen új funkciókat terveznek, és mekkora beépíthetőséggel számolnak.

Ezután jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a főváros élni is kíván a távhőcégén keresztül az elővásárlási jogával. Ha az immár Habony-Halkó-kör érdekeltségébe került Stockton Zrt. is élni kíván az elővásárlási jogával, az a Stockton-tulajdonosváltást nyilvánosságra hozó Jámbor Andráés szerint azt jelenti, hogy Habonyék jó bizniszt csinálhatnak az elővásárlási jogukat (ki)használva. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a terület megvásárlásáról szóló nemzetközi szerződést pont ugyanaz az ügyvéd írta, mint aki a fenti cégváltozást, amivel Habonyék tulajdonosok lettek.

Az elővásárlási jog gyakorlásáról egyébként a Habony-kör tulajdonszerzése szermpointjából sem érdektelen jogi vita bontakozott ki. Előbb Lázár János építési és közlekedési miniszter csak vicceskedve hárította Karácsony Gergely elővásárlásra vonatkozó szándékát azzal, hogy “5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt”. Később azonban már mind az eladó MNV Zrt., mind pedig a kormány képviseletében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

