[{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült, hogy pontosan mi is rejlik a belsejében, mi az, aminek örülhetnek a játékosok.","shortLead":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült...","id":"20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be87207-290c-445b-8091-49097533453b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:03","title":"Darabjaira szedték a bivalyerős telefont, hogy kiderüljön, hogyan hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is halasztották, az első csapat egyelőre készül az Európa Liga-selejtezőre.","shortLead":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is...","id":"20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e12c3-822d-4106-acda-75674ebf1c7a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:38","title":"Koronavírusos focistákat találtak a Kispestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","id":"20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c73da11-6727-4c59-91cb-1f58ef41b034","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:41","title":"43 éves Lada Nivát árulnak, amiben öt kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","shortLead":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","id":"20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d818a4-7ae1-41c6-b887-5f92e01c4a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:08","title":"Mészárosék és partnereik 150 milliárd forintból építhetik az atlétikai stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. ","shortLead":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén...","id":"20200827_koronavirus_itm_solymar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f173e-66c4-40ab-b469-3da43b4709a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_itm_solymar","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:51","title":"Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","shortLead":"Josh Allen és Randy Probs járt szerencsétlenül.","id":"20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a807bbbc-d560-4093-8b7a-e12a4e17ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345339d7-0e26-4dce-99cb-e2f39c6f4ce7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_Harombol_ket_versenyre_keszulo_Teslat_is_osszetortek_a_leghiresebb_amerikai_hegyi_verseny_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:55","title":"Háromból két Teslát törtek össze a leghíresebb amerikai hegyiverseny előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők pénzintézeteket és ATM-automatákat akarnak megbénítani.","shortLead":"Ismét aktivizálta magát a BeagleBoyz nevű észak-koreai hackerkollektíva. A szakértők szerint a kiberbűnözők...","id":"20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c756e-c360-4913-aaec-6902c9ccb934","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_fbi_hackerek_eszak_korea_bankok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:49","title":"Figyelmeztetést adott ki az FBI: Észak-Korea hackercsapata megint bankokat támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]