[{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","shortLead":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","id":"20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"676c549b-4e97-4925-80f3-565aa81896e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","timestamp":"2025. január. 20. 14:06","title":"Az orvosi kamara és a belügy napok óta azon vitatkozik, el tudják-e látni időben a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta már magát, de a széles közönség egy nemrég készült videó alapján szerezhetett tudomást a létezéséről.","shortLead":"A különböző egyetemek mérnökeit és fejlesztőit tömörítő EngineAI robotja, az SE01 az Egyesült Államokban is megmutatta...","id":"20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c451ac28-4f95-42bc-bbee-658b5698d31f.jpg","index":0,"item":"95f81c35-80da-4d25-b305-fff1d9f11619","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_engineai-se01-robotika-humanoid-robot-video","timestamp":"2025. január. 21. 17:03","title":"Olyan természetesen sétál az új kínai robot, hogy először filmes trükknek gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is kürtöli – írja az amerikai hírmagazin Trump-fogadó különszámában Fred Kaplan.","shortLead":"Most boldogok a világ legnagyobb önkényurai, mivel az elnök visszatért a Fehér Házba, és örömüket büszkén szét is...","id":"20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23e99c3a-6166-4087-a366-3eefb640c8f2.jpg","index":0,"item":"10ca6e0c-a3d6-4a19-978a-bceeb53b7dde","keywords":null,"link":"/360/20250122_Slate-Trump-Putyin-zsarnokok","timestamp":"2025. január. 22. 06:50","title":"Slate-elemzés: Trump alapvetően félreérti Putyint és a többi zsarnokot, és azok ezzel nagyon is tisztában vannak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","shortLead":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","id":"20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"1035fea5-c155-4432-83f7-8431e8592b36","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","timestamp":"2025. január. 20. 21:59","title":"A tűzszünet után felvonultatták a Gázai övezetben a Hamász biztonsági erőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba59845-0f42-44b4-84ac-92ae418cd481","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorvezető azt mondta, nem beszélt Rogán Antallal a Varga Judit-interjú előtt. 