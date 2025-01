Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis vannak az állaton világos tollak is. Egy nemrég megfigyelt példány azonban tetőtől talpig fekete.","shortLead":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis...","id":"20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0.jpg","index":0,"item":"b8b811f6-10aa-4d21-9351-44f0b0f30fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","timestamp":"2025. január. 21. 12:03","title":"Soha nem látott királypingvint vettek videóra, teljesen fekete a tolla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","shortLead":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","id":"20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9.jpg","index":0,"item":"16b8946f-3003-47b7-8a86-9455e4ead5ad","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","timestamp":"2025. január. 21. 11:14","title":"Hogyan lehet felvidítani egy magányos halat? – nem várt feladatot kellett megoldaniuk egy bezárt japán akvárium gondozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Székely Veronika Patrícia egy kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott.","id":"20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f6d3a55-08b1-4db9-ad90-3ece571c47ae.jpg","index":0,"item":"a9f475ff-e95d-4f83-a513-51ddd58ae7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Eltunt-egy-14-eves-lany-a-X-keruletbol","timestamp":"2025. január. 21. 10:14","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a X. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","id":"20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d.jpg","index":0,"item":"9a28764d-fe3d-4e13-85a4-61fdcbe86222","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","timestamp":"2025. január. 21. 08:21","title":"Kigyulladt egy szálloda egy törökországi síparadicsomban, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","shortLead":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","id":"20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7.jpg","index":0,"item":"df273dbf-388f-4acb-968a-6c1764dc27cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","timestamp":"2025. január. 22. 22:28","title":"Újabb tűz Los Angeles északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]